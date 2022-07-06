Суставы предлагают лечить с помощью радиофармпрепаратов

Заведующая отделением радионуклидной терапии при Институте ядерной медицины в РФ заявила, что специалисты разработали уникальный метод лечения воспаления суставов. Медики уже тестируют новый метод, и пока все проходит успешно.

Был создан радиофармпрепарат, который вводится в сустав после предварительного ультрафиолетового исследования. Если в полости сустава много жидкости, то ее откачивают перед процедурой введения средства.

Пациента оставляют на пару дней в стационаре для КТ-сканирования, необходимого с целью анализа распределения препарата по суставу и наличия воспалительных процессов.