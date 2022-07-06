Скандалы: Обменял долги на миллионы

Балашовский банкрот «Ростагро-Саратов», задолжавший 14 млрд рублей «Трасту», помирился с кредиторами 12 раз

ООО «Ростагро-Саратов» (зарегистрировано в Балашовском районе) попало в конкурсное производство летом 2020 года, единственным кредитором был банк «Траст» с объемом претензий в 2,3 млрд рублей. «Трасту» компания досталась в процессе санации Бинбанка как непрофильный актив этого кредитного учреждения. Саму группу «Ростагро» (до 2017 года — «Росагро») тоже связывали с ГК «Бин». Некогда на «Ростагро-Саратов» (входило в агрохолдинг «Ростагро») были записаны большие земельные угодья, в регионе в собственности либо аренде компания имела под 100 тысяч га, в том числе отменные балашовские черноземы.

Однако эти земельные активы и прочие материальные богатства оказались обременены гигантской пирамидой долгов. Она выросла из транзакций членов холдинга, а также беспрецедентно-огромных займов, которые Бинбанк выдавал агарным активам группы. Еще в 2012 году Бинбанк дал взаймы «Аграрному Альянсу» (так первоначально называлось «Ростагро-Саратов») 755 млн рублей, приняв в залог активы в десятки раз дешевле, в 2014 одолжил 950 млн тоже под скромный залог, а в 2015-м 800 млн отсыпал Рост-банк, который в 2018 году влился в «Траст». В 2016 году этот банк продолжил кредитование агрария и выдал ему 330 млн рублей, а затем еще 500 млн.

При таких-то огромных вливаниях «Ростагро-Саратов» умудрился не только разориться, но и остаться почти без земли. Балашовская компания щедро раздавала поручительства за других членов холдинга, выдав гарантий на 6 млрд рублей. А партнеры будущего банкрота через договоры прибирали к рукам его земельные богатства и технику. Поэтому конкурсный управляющий Вячеслав Полушин (САУ «Содействие») получив назначение от арбитража, обнаружил, что от земельного банка «Ростагро-Саратов» осталось только 15 тысяч га.

За два года процедуры произошло несколько знаменательных событий. В конце 2021 года с торгов было продано более 48 тысяч га сельхозугодий «Ростагро-Саратов» в Федоровском районе и под Аткарском и имущественный комплекс. Комитет кредиторов оценил землю и имущество в 1,7 млрд рублей, в ходе торгов цена подросла еще на миллиард, причем банк «Траст» переплатил сам себе, потому что сражались за активы две аграрных «дочки» финансового учреждения — «РостАгро-Нива 4» с гигантским уставным капиталом в размере 1,3 млрд рублей и «РостАгро-Нива 2», с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности обеих компаний является выращивание зерновых, зернобобовых и масличных.

Второе важное событие – это заключение целой серии мировых соглашений с бывшими контрагентами, на которых выводились земли, техника и права требования на сотни миллионов рублей. Компании, получившие земельные угодья и прочие блага, пошли на мировую после двух лет судебных тяжб, в которых конкурсному управляющему сначала не везло. Пытаясь объявить сделки недействительными, он проигрывал в двух инстанциях, зато в кассации решения саратовского обларбитража и 12 ААС отменялись.

Все это могло кончиться многолетними тяжбами за каждую кочку, но конкурсному управляющему не хотелось годами судиться за ушедшее имущество, а его нынешним владельцам – расставаться с добром. Поэтому только в июне по данным ЕФРСБ конкурсный управляющий банкрота заключил с оппонентами 8 мировых соглашений, а всего за 2022 год – 12.

Так, управляющий согласился прекратить тяжбу с ИП Ирина Луневич по поводу долей в 14 земельных участках, которые были выведены предпринимательницей на компанию ООО «Новая земля», взамен на указанный управляющим счет должно поступить 10 млн рублей. За 21,8 млн рублей управляющий отказался от претензий на 20 участков, которые в свое время тоже были проданы предпринимательнице. С Магомедом Абубакаровым, компаниями ООО «Русгрейн» и «Новая земля» управляющий пошел на мировую при условии перечисления 46,6 млн рублей за 55 участков.

Партнеры Полушина по четвертому соглашению — это ИП Мустиева Сабила Руслановна, компании «Новая земля», «Русгрейн» и еще один давний участник тяжб – ООО «Агротрейд». Мировым соглашением между сторонами были обнулены требования «Ростагро-Саратов» признать недействительной сделку и вернуть ему земельный участок, который был продан ИП Мустиевой. Этот участок расположен в Балашовском районе, его площадь 91,7 гектара. В этом же соглашении «Ростагро-Саратов» отказался от иска о признании недействительным перехода права требования к «Агротрейду».

В свое время с этой компанией бывший балашовский латифундист, уже балансируя на грани банкротства, совершил массу цессий, передавая права требования на сотни миллионов рублей. Вот характерный пример: в 2021 году суд обязал «Агротрейд» вернуть банкроту права требования в размере 100 143 805 рублей, переданные в 2017 году. Сделка была расценена как вывод ликвидного актива для причинения вреда имущественным правам кредиторов. При этом получив право, «Агротрейд» его не оплатил, так как на момент цессии сам имел за душой лишь дебиторку на 1,5 млрд рублей, финансовые вложения на сумму 649,8 миллиона, реальных же денежных средств у компании было всего 25 тысяч рублей. При этом заемные средства и кредиторская задолженность «Агротрейда» составляли свыше 2 млрд. Неудивительно, что в мировых соглашениях этого должника представлял уже его конкурсный управляющий.

Предметом еще одного мирового соглашения стала цессия, совершенная в 2018 году, но этот спор, равно как и земельная тяжба, будут считаться оконченными, как только на счет «Ростагро-Саратов» поступит 1,1 млн рублей. Миром закончился и еще один спор по уступке права требования, где были завязаны «Агротрейд», ООО «Новая земля» и ООО «РуссИнтеграл-Имущество», цена соглашения – уплата на счет «Ростагро-Саратов» 58,8 млн рублей.

С десятикратным дисконтом конкурсный управляющий согласился простить долг компании ООО «Сельхозтрейд», еще одной стороной очередного мирного договора стала «Новая Земля». Ранее суд признал недействительным договор купли-продажи незавершенного производства и обязал «Сельхозтрейд» вернуть покупку банкроту. Рыночная стоимость предмета договора – 707,5 млн рублей, однако для скорейшего прекращения тяжбы должнику достаточно перечислить для «Ростагро-Саратов» 72,7 млн.

Компания ООО «Опттрейд» и все та же «Новая земля» состояли с «Ростагро-Саратов» в обособленном споре о возврате 14 прицепов и 48 единиц другой техники и оборудования, но с момента перечисления банкроту 70,5 млн рублей компании могут владеть этим добром совершенно спокойно.

Судебное заседание, где будут рассматриваться итоги конкурсного производства, запланировано на 8 сентября. Если чистка дебиторов пойдет такими темпами, то в тот же день в конкурсном производстве может быть поставлена точка.

Справка «БВ». ООО «Ростагро-Саратов» было учреждено в 2010 году в Балашове с основным видом деятельности выращивание зерновых. В январе 2019 года компания добавила себе дополнительные ОКВЭДы — аренда и лизинг сельскохозяйственного и грузового транспорта. В 2021 году выручка составила 94,5 млн рублей (рост на 8%), чистая прибыль – 27 млн рублей (+ 20%).

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”