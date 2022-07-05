Шелковый шарф, очки в стиле ретро и сумка из ротанга: семь штрихов к летнему образу, которые поднимут стиль на новый уровень

Многие женщине мечтают выглядеть стильно и роскошно, но не все знают, что для этого нужно знать простой секрет. Достаточно всего лишь обновить свои наряды, добавив к ним легкий штрих в виде простого украшения или аксессуара, который выведет образ на новый уровень.

Сумка из ротанга

Если говорить об аксессуарах, то плетеная сумочка из ротанга будет первой модной вещью, о которой многие модницы думают. Такие сумки идеально подходят для уличного стиля, делают летние наряды более легкими, привлекательными и летящими. Носят их с одеждой разных стилей – джинсами, широкими брюками, юбками с цветочным принтом и т. д.

Шелковый шарф

Летом можно украсить волосы шелковым платком. Этот мягкий аксессуар придает женственность и делает образ более роскошным. Если надеть шелковый шарф самым простым способом, как платок, получится оригинальный молодежный вид. Шелковые шарфы позволяют превратить привычные образы в нечто новое и интересное.

Очки в стиле ретро

Жарким летом солнцезащитные очки необходимы для защиты глаз, и большинство людей не могут жить без этого предмета. Можно выбрать очки в стиле ретро и благодаря этому выглядеть еще более роскошны и модно.

Колье

Важно умело добавляют аксессуары, чтобы сделать образ более сверкающим, но не отвлекающим. С летними нарядами можно носить золотую цепочку, жемчужное ожерелье или другие виды украшений. Даже самый простой наряд благодаря ожерелью станет изысканным.

Обувь на плоской подошве

Туфли на танкетке – примета летнего стиля. Они очень удобны и идеально подходят для теплого времени года. Их можно сочетать с нежными платьями, джинсами, широкими брюками, футболками.

Коричневый кожаный ремень

Подходящий ремень сделает наряд более роскошным. Вместо того чтобы носить только черные аксессуары, лучше отдать предпочтение моделям коричневых тонов. Этот вариант очень молодежный, но все же придает обладательнице утонченный элегантный вид.

Резинка для волос

Не только шелковые шарфы являются стильным аксессуаром модниц, но и популярные резинки для волос. Их носят круглый год, но летом они наиболее актуальны. С их помощью можно не только привести волосы в порядок, но и выглядеть мило и женственно.

Кроме того, этот незначительный на первый взгляд аксессуар вносит изюминку в образ, делая девушку более привлекательной. Если не нравятся слишком яркие варианты, можно выбрать нейтральные.