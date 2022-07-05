С фигурной челкой, конической огранки и объемная: подборка самых эффектных стрижек «волчица»

Прическа “волчица” стала очень популярна в этом году. Она представляет собой комбинацию стрижек “маллет” и “шегги”. Ее отличительные особенности – множество коротких лохматых слоев на макушке и тонкие волнистые концы сзади. Это прическа имеет разнообразные варианты. В статье мы приведем подборку самых эффектных стрижек “волчица”.

Объемная “волчица”

Благодаря толстым слоям и тяжелой челке этот вариант стрижки больше напоминает шегги, чем маллет. Прическа выглядит очень привлекательно в сочетании с рыжим цветом волос.

Лохматая прическа

Стрижка “волчица” подходит для шевелюры любой длины. Но особенно эффектно она выглядит на длинных волосах. Лохматые слои красиво обрамляют лицо.

Длинная волнистая стрижка

Эта утонченная версия стрижки “волчица” походит для густых, жестких и волнистых волос. Она отличается большим объемом и богатой текстурой.

Для поддержания прически используйте спрей с морской солью или сыворотку для завивки.

Для волос средней длины

Сочетание уложенной челки и густых кончиков – лучший выбор для прямых и пышных волос. Подчеркните эту стрижку с помощью цвета. Это придаст объем и экстравагантность прическе.

Длинная многослойная стрижка

Длинная многослойная стрижка отлично сочетается с сочным фиолетовым цветом волос. Делайте укладку с помощью круглой щетки и текстурирующего крема.

С яркой цветной челкой

Сочетайте короткий вариант стрижки “волчица” с цветными акцентами на челке. Яркие пряди будут красиво обрамлять ваше лицо.

Кудрявая прическа

Кудрявая стрижка “волчица” идеально подходит для вьющихся волос. Объемный верх гармонично сочетается с текстурированными легкими кончиками.

С фигурной челкой

Стрижка с фигурной челкой подходит для волнистых волос, а также для шевелюры с химической завивкой. Она придает прядям текстуру и объем. Для укладки нанесите на голову текстурирующий спрей или мусс, а зетм высушите волосы феном.

Коническая огранка

Стрижка “волчица” с конической огранкой выглядит потрясающе с сочетанием серого и угольно-черного цвета. Если у вас прямые волосы, то создайте легкие волны с помощью плойки.

Текстурированная блондинка

Эта слегка небрежная взъерошенная прическа хорошо сочетается со светлыми волосами. Для придания шевелюре объема используйте спрей или мусс. Чтобы подчеркнуть естественную текстуру волос, наносите пудру на корни.

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Короткая вьющаяся прическа

Этот вариант прически подходит кудрявым девушкам, предпочитающим короткие стрижки. Сейчас в тренде такое мягкое сочетание маллет и шегги.

Многослойная челка

Стрижка “волчица” с многослойной челкой отличается простотой в уходе. Достаточно дать волосам высохнуть на воздухе и уложить челку утюжком. Однако для тонких прядей вы можете использовать какое-нибудь средство для придания объема.

Тяжелая челка

Прямые волосы имеют тенденцию выпадать и выглядеть безжизненными. Однако стрижка с тяжелой челкой – отличный способ придать им объем и текстуру.

Тонкие слои

Стрижка “волчица” особенно красиво выглядит на густых волосах. Тонкие слои на кончиках подчеркивают объем на макушке.

Рваные слои

Эта экстремальная стрижка с рваными слоями будет в тренде, но имейте в виду, что процесс отращивания может занять у вас несколько месяцев. Если у вас есть какие-либо сомнения, подумайте еще раз. Хотя попробовать стоит!

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Для коротких волос

Несколько волнистых слоев на макушке в сочетании с более тонкими концами создают превосходную прическу для любого типа и текстуры волос. Используйте круглую щетку, чтобы подровнять кончики, и добавьте немного спрея с морской солью для создания взъерошенной укладки.

Кудрявая челка

Этот вариант стрижки подходит обладательницам естественных кудрей. Он особенно идет женщинам с овальной или удлиненной формой лица.

Для вьющихся волос

Стрижка “волчица” облегчает укладку вьющихся волос. Это отличный стиль, который придаст вашим локонам текстуру и характер.

Глубокая бирюзовая стрижка

Глубокая стрижка имеет больше черт маллет, чем шегги. Она отлично сочетается с ярким бирюзовым цветом волос.

Мягкая стрижка

Стрижка “волчица” может выглядеть мило и женственно, если вы покрасите волосы в нежный оттенок, например, в светло-розовый. Вы можете придать прядям легкую волнистость с помощью текстурирующего спрея.

Заключение

Модная стрижка “волчица” имеет разные версии. Вы всегда можете найти свой вариант с учетом особенностей ваших волос.