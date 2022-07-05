Мнение: Сапожник в Топе. Шутка

Удивительно, но нашелся рейтинг, в котором я – на 1 месте. Вот, старый еще какой-то довоенный движок по вычислению рейтингов «топ-блогеров», он, оказывается, все еще жив, и я в нем обгоняю по «количеству топов» даже Лену Миро. Пустячок, а приятно. Хотя на деле, конечно, это скорее показатель того, насколько деградировал старичок ЖЖ после 24 февраля. Казалось бы – Живому Журналу власти создали “режим наибольшего благоприятствования”, заблокировав разом почти всех конкурентов – Фейсбук, Инстаграм и Твиттер. Людям просто некуда было идти, кроме как в ЖЖ…

Но нифига. Одновременно власти ввели в ЖЖ прямую цензуру, начали выкидывать популярных блогеров, произвольно кроить свой рейтинг под сумасшедших сторонников войны и бойни – и вот результат: старперская сеть так и осталась старперской сетью, ЖЖ не возродился, не стал прибыльнее и популярнее – а честь и репутацию потерял. Что называется “бойтесь данайцев, дары приносящих”. Даже если правительство тебе что-то “дарит” – надо отказываться и бежать сломя голову, потому что отберет оно в разы больше.

А вот ссылка.