Российская ПВО сработала по беспилотнику над Мелитополем

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе «громко», похоже на работу российской системы ПВО по беспилотному летательному аппарату противника.

«Мелитополь – громко. Похоже на работу ПВО по беспилотному летательному аппарату противника», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

Напомним, в воскресенье ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю из реактивных систем залпового огня большой дальности, поставленных Киеву странами НАТО. Повреждение жилых районов города предотвратила российская система ПВО, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности.

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