Названы ягоды и фрукты, обладающие противовоспалительным эффектом

В результате нового исследования специалисты определили ягоды и фрукты, которые помогают организму бороться с хроническими воспалительными процессами. Их необходимо кушать в умеренных количествах и регулярно.

Для профилактики и лечения хронических воспалений необходимо включать в свой рацион достаточное количество ягод, овощей, фруктов, семян, орехов, бобовых культур и цельнозерновых продуктов. Особое внимание стоит уделить и рыбе.

Наиболее полезными ягодами с точки зрения предотвращения развития воспалений или их терапии специалисты называют клубнику, чернику и клюкву. В них много антиоксидантов. Не стоит забывать и об апельсинах или грейпфрутах, также содержащих компонентных для борьбы с воспалительными процессами.