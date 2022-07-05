 

Названы ягоды и фрукты, обладающие противовоспалительным эффектом

05.07.2022, 22:54, Разное
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В результате нового исследования специалисты определили ягоды и фрукты, которые помогают организму бороться с хроническими воспалительными процессами. Их необходимо кушать в умеренных количествах и регулярно.

Для профилактики и лечения хронических воспалений необходимо включать в свой рацион достаточное количество ягод, овощей, фруктов, семян, орехов, бобовых культур и цельнозерновых продуктов. Особое внимание стоит уделить и рыбе.

Наиболее полезными ягодами с точки зрения предотвращения развития воспалений или их терапии специалисты называют клубнику, чернику и клюкву. В них много антиоксидантов. Не стоит забывать и об апельсинах или грейпфрутах, также содержащих компонентных для борьбы с воспалительными процессами.



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