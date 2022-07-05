 

Мнение: Кому нужна «нищебродствующая саранча»?

05.07.2022, 22:40, Разное
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Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков врезал правду-матку, назвав бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой». Так  региональный министр ответил вице-президенту Российского союза туриндустрии Ольге Санаевой, которая подсчитала, что бюджетный недельный тур на Камчатку обойдется в 45 тысяч рублей. И это  с перелетом, проживанием и питанием.

Вот Кумарьков и возмутился, мол, на 45 тысяч рублей туристам в Петропавловске-Камчатском можно только «глотать слюну, глядя на ценники». «Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?»

Губернатор края Владимир Солодов уже пожурил министра: «Кумарьков использовал откровенно хамские эпитеты по отношению к людям, стремящимся организовать свой отдых по разумным ценам с экономией для семейного бюджета». А еще глава региона в своем Telegram-канале написал, что «чиновник повел себя недостойно», а подобные высказывания назвал недопустимыми для министра и «не соответствующими позиции края. Я неоднократно подчеркивал, что задача нашей команды — сделать Камчатку доступной для каждого жителя России, вне зависимости от его достатка и социального статуса. И сегодня путешествие в наш регион уже стало более доступным благодаря субсидированным перелетам, запущенной чартерной программе, развитию автомобильных дорог».

А что не так написал глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков? 45 тыс рублей за неделю с перелетом и питанием – это же нереальная цена для Камчатки. Да и не только для Камчатки. И действительно, какой толк не только для Камчатки, но и для любого региона России, от «нищебродствующей саранчи»?

На снимке: Камчатка, фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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