Мнение: Таймкоды СТРИМА. Смотрим с разбором!

Стрим №18. Таймкоды

ПРИВЕТСТВИЕ

1:30 Русских войной принуждают стать новаторами

3:05 Как бороться с озверением и расчеловечиванием. Когда вернется «Время милосердия»

7:00 Модели федерализации для России. Происхождение фразы «В здоровом теле – здоровый дух»

13:00 Почему схема централизованного государства – одновременно схема идеальной колонии

17:00 Российская Федерация как «сборище доходяг»

19:40 Глубинный смысл сказки «Колобок»

21:45 Как отвечать украинцам, которые «мечтают убить всех русских»

29:30 «На сколько лет затянется война»

34:40 Является ли условностью разделение на мужчин и женщин

43:55 Есть ли будущее у профессионального женского спорта. Женщины – и трансгендеры как «истинные женщины»

47:00 Как поссорились трансгендеры и Джоан Роулинг

56:20 О правах трансгендеров с точки зрения либерала

59:10 Реальная сила «силовиков» в РФ. Сравнение милиционеров в СССР и полицейских сейчас. Лукашенко и его «тонтон-макуты». Почему Белоруссия все еще не вступает в войну

1:08:00 Армия и тюрьма в РФ. «Готовит» ли служба в армии к отсидке в тюрьме? Стоит ли бояться тюрьмы в России тем, кто говорит правду

1:12:00 Про Фабиано Каруану (шахматы, турнир претендентов). Шахматист-«ботаник».

1:16:00 «Сопротивление человечества сломлено компьютером»

1:21:20 Про Гату Камского (шахматы)

1:23:20 Любимый вопрос русского нацизма «до СВО»: почему в РФ у республик больше прав, чем у областей? Главный прикол – права тех и других одинаковы.

1:28:50 Разница «прав» между Марий Эл и Белгородской областью.

1:31:20 «Равенство в бесправии». Почему в России по факту нет федеративного устройства

1:34:20 Профориентация молодого поколения в условиях СВО. Куда поступать юной девушке?

Почему РФ – страна с наименьшей корреляцией между полученным образованием и реальной профессией

1:37:30 Про «образование в «Вышке» (ВШЭ)

1:42:40 Стоит ли отправлять детей в «заведения для мажоров» (с очень высокими ценами на обучение)

1:52:00 Климат: где лучше экономика – в Скандинавии или в Средиземноморье

1:54:25 Украина и РФ – «старые» страны, плохо пригодные для длительной войны

2:00:00 Может ли женщина воевать

2:02:40 В основе отношения к трансгендерам – жалость

2:08:00 Мнение писателя Дивова о Джоан Роулинг. Достоинства и недостатки «Гарри Поттера»

2:12:00 Смысл разделения по полу и возрасту в спорте

2:18:00 Возможен ли перенос столицы и когда

2:19:00 Проблема перераспределения между регионами – жизненно важна для России

2:21:20 Как нам перестроить Россию (рабочая схема для любой оппозиции)

2:24:30 Разбогатевшие «силовики» – сила или слабость РФ

2:28:30 О Транссибе и wishful thinking. «Весь Китай висит на двух ниточках»

2:33:55 Неуверенность российских властей

2:35:00 Об Астерроте. Стресс войны

2:39:05 Какой будет РФ через 3-4 года

2:42:00 Еще о взрослом Гате Камском

2:48:20 Сможет ли преемник Путина снять Кадырова? Кадыров как такой же «долгожитель», как Путин

2:51:00 О российском автопроме. Лада Гранта и почему на ней нельзя за границу

2:55:30 Дезадаптация Астеррота (юзера-конспиролога из ЖЖ). Опасность войны – пробуждаются спящие сумасшедшие

2:59:30 Почему не спасает попытка «отключиться», когда идет война

3:00:50 Похищение вратаря сборной – почему это «советская» история. «Совок всплывает, как Атлантида». Почему в СССР болельщики почти всех клубов терпеть не могли ЦСКА.

3:06:00 Почему бы не закрыть АвтоВАЗ?

3:07:20 Будет ли у РФ «повторный поход на Киев»

3:10:00 Про «силовиков» и российские «суды»

3:12:00 Регионы, которые не в состоянии содержать сами себя

3:16:00 «У НАС НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ». Главная идеологическая позиция российской пропаганды.

3:18:50 Как Путин мечтал сделать из РФ «производственную державу» и почему у него не получилось

3:25:40 О Мишеле де Будьоне и «интеллектуальном социализме»

3:26:30 Идея СТРИМА ПО СЕРИАЛАМ. Другое название «СТРИМ СО СПОЙЛЕРАМИ». Вопрос к аудитории.

3:30:00 Что такое Видение и зачем нужны факты

3:33:30 Гуманитарное знание. Почему нельзя говорить «не знаю»

3:36:00 Про «Вкусно и точка» и букву Z. Похожа ли она на свастику?

3:42:00 Правильно ли прыгать в бассейн, если твою базу отдыха обстреливают российскими ракетами

ПРОЩАНИЕ.