 

Не расстался, но забубнил – Личное мнение

05.07.2022, 22:10, Разное
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Это — жизнь, заявил несвежий актёр Цыганов ещё более помятой свадебной тамаде Собчак.

Это был ответ, почему Цыганов расстался с Ириной Леоновой, матерью его многих детей.


Фото: Соцсети

Да и вообще сама формулировка «расстался», по мнению Цыганова, далека от его действительности.

Свадебная тамада Собчак дала зарыться Цыганову самостоятельно. Почему расстался с женой? Я не расстался, всё это неправда, мы всё равно близкие люди, все всё врут.

Минут пять Цыганов мямлил что-то лично мне непонятное. Ответа на вопрос не последовало, кроме банальнейшего «это — жизнь».

Три раза пересмотрела этот кусок интервью Цыганова (остальные просто неинтересны), и поняла главное: вот бы с кем я никогда не связалась.

Пять минут он что-то пытается объяснить, нудит и отнекивается.

Бросил бабу с детьми? А он — бу-бу-бу что-то типа — это как посмотреть с точки зрения банальной эрудиции весь цинизм ваших помыслов в данной концепции равен парадоксальным иллюзиям.

Короче, я считаю, что Ирине, бывшей его, повезло.

А вам какие мужчина нравятся? Бубнящие или решительные и чёткие?

Источник: Лена Миро



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