 

Der Spiegel – немецкий экспорт в Россию снова начал расти

05.07.2022, 21:51, Разное
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После резкого спада в марте и апреле экспорт немецких товаров в Россию снова начал набирать обороты, пишет Der Spiegel. В мае его показатель вырос на 29,4%. Отмечается, что основной статьёй экспорта стали фармацевтические товары, не попавшие под штрафные меры.


AP

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года страны Запада ввели экономические санкции против России, пишет Der Spiegel. Одним из последствий санкций стало резкое падение немецкого экспорта в Россию: в марте он обрушился на 60%, а в апреле ещё на 9,9%.

Однако федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что в мае этого года немецкий экспорт в Россию остановил падение и снова начал расти, пишет издание. Отмечается, что экспорт вырос сразу на 29,4%. В ведомстве сообщили, что основной статьёй экспорта стали фармацевтические товары, не попавшие под санкции. Что же касается российского экспорта в Германию, то в мае он упал на 9,8%.

Что касается общего немецкого экспорта, то его большая часть пришлась на США, пишет Der Spiegel. На США пришлось 5,7% от всех немецких поставок: следом идёт КНР. При этом общие объёмы экспорта ФРГ за май снизились на 0,5% в сравнении с апрелем.

Немецкие экспортёры не испытывают большого оптимизма по поводу второй половины года, отмечает Der Spiegel. По словам немецкого экономиста Клауса Вольрабэ, перспективы экспорта ухудшаются из-за логистических проблем и высокой неопределённости. 



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