Минобороны: Националисты разместили РСЗО на предприятии «Укрхимтрансаммиак» в Николаеве

Неонацисты оборудовали позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории николаевского предприятия «Укрхимтрансаммиак», транспортирующего жидкий аммиак, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Николаеве на территории предприятия «Укрхимтрансаммиак» (ул. Владимира Станко) боевики оборудовали позиции артиллерии и РСЗО», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, информирует ТАСС.

Кроме того, по его данным, в Харькове на предприятии «Харьков Химпром» (ул. Промышленная) дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение. А в Одессе в непосредственной близости от компании «Одесский портовый холодильник» (ул. Таможенная площадь) размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия подразделений ВСУ.

Ранее Мизинцев сообщил, что боевики нацбатальонов в Харькове в домах оборудовали огневые позиции, а жителям не дают покидать квартир.

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