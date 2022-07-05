Губернатор Беглов переложил запрет на проведение митингов на главу РПН Петербурга Башкетову

Губернатор Александр Беглов решил переложить ответственность за запрет проведения одиночных пикетов и митингов на главу РПН Петербурга Наталию Башкетову.

Петербургское ведомство официально отказалось выдавать разрешение на проведение митингов и пикетов в городе, объясни это тревогой за состояние здоровья жителей Северной столицы. При этом большинство коронавирусных ограничений уже были сняты.

По мнению главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, снятие запрета на проведение митингов может привести к росту распространения коронавирусной инфекции в городе. Так она объяснила свое решение, отвечая на запрос депутата ЗакСа от фракции «Яблока» Бориса Вишневского.

Члены партии «Яблоко» уже трижды обращались к Александру Беглову с просьбой о снятии запрета на проведение митингов. Вишневский вместе однопартийцами также отправляли аналогичные обращения в городской Роспотребнадзор, в ответ на которые им объяснили, что в Петербурге до сих пор сохраняется высокий уровень эпидемиологической опасности.

Федеральным Роспотребнадзором были официально сняты все коронавирусные ограничения в стране. Однако решения о допустимости митингов должны принимать региональные власти. Представители Смольного на прошлой неделе не смогли ничего пояснить авторам Telegram-канала «Ротонда» по поводу возможности отмены запрета на проведение массовых собраний.

«Ни провластные митинги, ни концерты, ни спортивные состязания, ни «Алые паруса» — ничего не опасно для здоровья граждан. Опасны только митинги и пикеты, инициированные гражданами, включая одиночные пикеты, именно там вирус волшебным путем обретает силу», — оценил ответ сотрудников Роспотребнадзора Петербурга депутат ЗакСа Вишневский.

Журналисты считают, что Беглов пытается отменой митингов превратить Петербург в «мертвый город», в котором жители не выходят на улицу для критики провалов власти. Они также заметили стремление губернатора переложить ответственность за запрет митингов на главу РПН Петербурга Башкетову, спрятавшись за женскую спину.

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