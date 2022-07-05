Пригожин: Я планировал создать комфортную среду для бизнеса в Петербурге, но чиновники вставляют палки в колеса

Предприниматель Евгений Пригожин поделился с “Невскими новостями” своими мыслями по поводу сложившейся ситуации. Он отметил, что лично убедился в том, что в Петербурге невозможно инвестировать. По вине губернатора Александра Беглова город в любой момент может отказаться от перспективного проекта.

Бизнесмен Пригожин хотел инвестировать в ТПУ Петербурга 176 миллиардов рублей и построить в городе 61 транспортно-пересадочный узел, которые затем бы использовались в коммерческих целях. В проект “Горская” он намеревался вложить 60 миллиардов рублей и создать на территории промзоны производственные помещения, рабочие места и общественные пространства.

В Петербурге могло бы появиться уникальное место с небольшими производствами, где у людей были бы возможности развивать свой бизнес. В России много талантливых людей, которые могли бы работать для блага и развития страны. Власти Петербурга им не помогают и вставляют палки в колеса тем, кто желает создать для них условия для ведения бизнеса.

“Вернемся к Горской. Я потратил на это кучу денег, привлек иностранные компании, которые согласились работать со мной, несмотря на все санкционное давление. Моя компания подписала с Бегловым на экономическом форуме 2021 года инвестиционное соглашение, о которое, в результате, тот вытер ноги. Невзирая на то, что я выполнил все условия, губернатор расторг контракт и отдал эту площадку под сомнительные цели, якобы под яхт-клуб, но, как говорят, под некий загородный клуб, где должна находиться его дача и дача его дружков с криминальной репутацией. Поэтому что касается инвестиционной привлекательности города, она полностью отсутствует по одной причине: город, как известно, возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово”, — подчеркнул Евгений Пригожин.

Бизнесмен пояснил, что в Петербурге опасно тратить деньги на свои проекты. Чиновники их могут банально украсть и перепродать кому-нибудь за наличные ради своей выгоды, полагает он.

“Если Беглов позволяет это себе со мной, то обычному рядовому инвестору вообще рассчитывать не на что. Говорят, что есть один путь: взять в долю семейку Захватовых, Рудакову и далее по списку, но и то, в конце пути останешься голым-босым”, — заявил Пригожин.

Бизнесмен считает, что Смольный не заинтересован в сохранении исторического наследия. Идея о восстановлении Конюшенного ведомства в городе появилась еще в 2010 году, однако недавний конкурс, по мнению предпринимателя, был превращен Бегловым в мошенническую схему и все закончилось скандалом.

По словам Пригожина, губернатор Петербурга не привык держать свое слово. На его счету много невыполненных обещаний. Станции метро “Беговая” и “Дунайская” до сих пор ждут ремонта, на Вавиловых не построен роддом, нет парка на Смоленке и Заневского парка, на Васильевском острове так и не появилось здание Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и др.

Пригожин считает, что Беглов не желает работать, и в этом, по мнению бизнесмена, главная проблема Петербурга. Губернатору гораздо интереснее тратить время на омолаживающие процедуры и массажи, а не думать о развитии Северной столицы, резюмировал Пригожин.