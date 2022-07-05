 

Мнение: России нужен Путинград?

05.07.2022, 21:15, Разное
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Сергей Миронов из «Справедливая Россия», оказывается, предложил переименовать Калининград в Владибалтийск.

Так и написал Миронов в своем Telegram-канале: «Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики».

Как-то поскромничал Миронов. Мог бы сразу предложить переименовать Калининград в Путинград. Чего мелочиться-то? Троллить, так троллить!  Клоунада должна быть веселой!

На снимке: Владимир Путин и Сергей Миронов (справа), фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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