Мнение: России нужен Путинград?

Сергей Миронов из «Справедливая Россия», оказывается, предложил переименовать Калининград в Владибалтийск.

Так и написал Миронов в своем Telegram-канале: «Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики».

Как-то поскромничал Миронов. Мог бы сразу предложить переименовать Калининград в Путинград. Чего мелочиться-то? Троллить, так троллить! Клоунада должна быть веселой!

На снимке: Владимир Путин и Сергей Миронов (справа), фотография отсюда

—