Эффект стилета, классические «хиппи» и версия Gen Z: лучшие летние модели босоножек, сабо и сандалий
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Есть множество красивых, удобных и стильных вариантов обуви, которая просто идеально подойдет на лето. Такие модели отлично сочетаются с совершенно любым нарядом. Вот несколько вариантов обуви, которые хорошо вам подойдут.
Сабо
Никто не станет отрицать того, что эспадрильи отлично дополняют пляжный образ. Кроме того, они хорошо сочетаются с совершенно любым платьем. Однако, летом также стоит приобрести сабо. Такая обувь поможет придать гардеробу летнюю атмосферу.
Отлично подходят сабо у джинсам, а также широким и атласным брюкам. Такие босоножки помогут сделать ноги визуально длиннее.
Мюли
Это очень крутая обувь, которая просто идеально вписывается в совершенно любой образ.
Это именно та обувь, которую можно надеть на вечеринку, в офис или использовать для повседневной носки.
Босоножки с эффектом стилета
Такая обувь выглядит стильно, эффектно и элегантно. Босоножки хорошо сочетаются с широкими брюками.
Обувь Gen Z
Эти изысканные шлепанцы отлично вписываются в довольно простой и непринужденный гардероб.
Такие сабо на деревянной подошве идеально сочетаются с базовой рубашкой и широкими брюками. Отлично смотрятся сандалии с розовым мехом, помогающие придать образу французский шик.
Обувь в стиле классический хиппи
Босоножки на деревянном каблуке с ремешком на пятке и с красивыми заклепками были самыми настоящими фаворитами в 70-х годах.
Их носили вместе с расклешенными брюками, а сейчас их можно сочетать с совершенно любыми нарядами, даже с классическими образами.
Смотреть комментарии → Комментариев нет