Эффект стилета, классические «хиппи» и версия Gen Z: лучшие летние модели босоножек, сабо и сандалий

Есть множество красивых, удобных и стильных вариантов обуви, которая просто идеально подойдет на лето. Такие модели отлично сочетаются с совершенно любым нарядом. Вот несколько вариантов обуви, которые хорошо вам подойдут.

Сабо

Никто не станет отрицать того, что эспадрильи отлично дополняют пляжный образ. Кроме того, они хорошо сочетаются с совершенно любым платьем. Однако, летом также стоит приобрести сабо. Такая обувь поможет придать гардеробу летнюю атмосферу.

Отлично подходят сабо у джинсам, а также широким и атласным брюкам. Такие босоножки помогут сделать ноги визуально длиннее.

Мюли

Это очень крутая обувь, которая просто идеально вписывается в совершенно любой образ.

Это именно та обувь, которую можно надеть на вечеринку, в офис или использовать для повседневной носки.

Босоножки с эффектом стилета

Такая обувь выглядит стильно, эффектно и элегантно. Босоножки хорошо сочетаются с широкими брюками.

Обувь Gen Z

Эти изысканные шлепанцы отлично вписываются в довольно простой и непринужденный гардероб.

Такие сабо на деревянной подошве идеально сочетаются с базовой рубашкой и широкими брюками. Отлично смотрятся сандалии с розовым мехом, помогающие придать образу французский шик.

Обувь в стиле классический хиппи

Босоножки на деревянном каблуке с ремешком на пятке и с красивыми заклепками были самыми настоящими фаворитами в 70-х годах.

Их носили вместе с расклешенными брюками, а сейчас их можно сочетать с совершенно любыми нарядами, даже с классическими образами.