«Мокрый» стиль, заколки-бабочки и «детские» косички: легкие прически на лето

Сложную укладку в знойный день делать обычно не слишком хочется. Ходить же по улице с распущенными волосами летом бывает слишком жарко. Выходом в данной ситуации станут эффектные и легкие прически, отлично подходящие на каждый день.

Мокрая укладка

Очень модная в этом сезоне мокрая укладка выглядит сильно и позволяет существенно экономить время на уходе за волосами. Этот вариант прически, по мнению стилистов, отлично подходит для волос любого типа, структуры и длины.

Шляпки

При желании летом можно не делать укладку и вовсе. Для создания стильного образа на голову можно просто надеть стильную шляпку. Такой аксессуар, помимо всего прочего, еще и будет защищать волосы и лицо от негативного воздействия ультрафиолета.

При желании шляпу можно заменить банданой или обычным платком. Такие аксессуары тоже в моде этим летом.

Заколки-бабочки

Заколки-бабочки, безусловно, могут считаться настоящим трендом этого сезона. Для создания стильной летней прически допускается использовать такие аксессуары любого цвета, размера и дизайна.

Конский хвост

Конечно же, одной из самых простых и в то же время стильных летних причесок может считаться конский хвост. В этом году в особенности модной будет низкая укладка этого типа.

Детские косички

Чтобы разнообразить свою прическу, некоторые пряди в этом году можно заплетать в тонкие косички. Такая укладка будет выглядеть, по мнению стилистов, очень модно.

Прическа в стиле 2000-х

Модно летом этого года будет смотреться и простая укладка в стиле 2000-х — два высоких мини-хвостика. Такой вариант прически будет хорошо смотреться как в сочетании с челкой, так и без нее.

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Пучок

Фаворитом легких летних причесок в этом году, безусловно, станет пучок. Эта простая освежающая укладка во все времена выглядит стильно и элегантно. Пучок в нынешнем сезоне может быть как высоким, так и низкими.

Заколки-клипсы

Крабики и клипсы в этом году также в большой моде. С помощью таких заколок буквально в один прием можно создать множество самых разных красивых причесок.

Косы

Безусловно, этим летом можно собирать волосы и в косы. Стилисты советуют не ограничиваться в 2022 году обычными косами в три пряди.

В моде в этом сезоне любые варианты кос, включая французскую, голландскую, африканские косички и пр.