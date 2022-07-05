«Мокрый» стиль, заколки-бабочки и «детские» косички: легкие прически на лето
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Сложную укладку в знойный день делать обычно не слишком хочется. Ходить же по улице с распущенными волосами летом бывает слишком жарко. Выходом в данной ситуации станут эффектные и легкие прически, отлично подходящие на каждый день.
Мокрая укладка
Очень модная в этом сезоне мокрая укладка выглядит сильно и позволяет существенно экономить время на уходе за волосами. Этот вариант прически, по мнению стилистов, отлично подходит для волос любого типа, структуры и длины.
Шляпки
При желании летом можно не делать укладку и вовсе. Для создания стильного образа на голову можно просто надеть стильную шляпку. Такой аксессуар, помимо всего прочего, еще и будет защищать волосы и лицо от негативного воздействия ультрафиолета.
При желании шляпу можно заменить банданой или обычным платком. Такие аксессуары тоже в моде этим летом.
Заколки-бабочки
Заколки-бабочки, безусловно, могут считаться настоящим трендом этого сезона. Для создания стильной летней прически допускается использовать такие аксессуары любого цвета, размера и дизайна.
Конский хвост
Конечно же, одной из самых простых и в то же время стильных летних причесок может считаться конский хвост. В этом году в особенности модной будет низкая укладка этого типа.
Детские косички
Чтобы разнообразить свою прическу, некоторые пряди в этом году можно заплетать в тонкие косички. Такая укладка будет выглядеть, по мнению стилистов, очень модно.
Прическа в стиле 2000-х
Модно летом этого года будет смотреться и простая укладка в стиле 2000-х — два высоких мини-хвостика. Такой вариант прически будет хорошо смотреться как в сочетании с челкой, так и без нее.
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Пучок
Фаворитом легких летних причесок в этом году, безусловно, станет пучок. Эта простая освежающая укладка во все времена выглядит стильно и элегантно. Пучок в нынешнем сезоне может быть как высоким, так и низкими.
Заколки-клипсы
Крабики и клипсы в этом году также в большой моде. С помощью таких заколок буквально в один прием можно создать множество самых разных красивых причесок.
Косы
Безусловно, этим летом можно собирать волосы и в косы. Стилисты советуют не ограничиваться в 2022 году обычными косами в три пряди.
В моде в этом сезоне любые варианты кос, включая французскую, голландскую, африканские косички и пр.
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