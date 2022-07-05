 

«Мокрый» стиль, заколки-бабочки и «детские» косички: легкие прически на лето

05.07.2022, 21:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сложную укладку в знойный день делать обычно не слишком хочется. Ходить же по улице с распущенными волосами летом бывает слишком жарко. Выходом в данной ситуации станут эффектные и легкие прически, отлично подходящие на каждый день.

Мокрая укладка

Очень модная в этом сезоне мокрая укладка выглядит сильно и позволяет существенно экономить время на уходе за волосами. Этот вариант прически, по мнению стилистов, отлично подходит для волос любого типа, структуры и длины.

Шляпки

При желании летом можно не делать укладку и вовсе. Для создания стильного образа на голову можно просто надеть стильную шляпку. Такой аксессуар, помимо всего прочего, еще и будет защищать волосы и лицо от негативного воздействия ультрафиолета.

При желании шляпу можно заменить банданой или обычным платком. Такие аксессуары тоже в моде этим летом.

Заколки-бабочки

Заколки-бабочки, безусловно, могут считаться настоящим трендом этого сезона. Для создания стильной летней прически допускается использовать такие аксессуары любого цвета, размера и дизайна.

Конский хвост

Конечно же, одной из самых простых и в то же время стильных летних причесок может считаться конский хвост. В этом году в особенности модной будет низкая укладка этого типа.

Детские косички

Чтобы разнообразить свою прическу, некоторые пряди в этом году можно заплетать в тонкие косички. Такая укладка будет выглядеть, по мнению стилистов, очень модно.

Прическа в стиле 2000-х

Модно летом этого года будет смотреться и простая укладка в стиле 2000-х — два высоких мини-хвостика. Такой вариант прически будет хорошо смотреться как в сочетании с челкой, так и без нее.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Пучок

Фаворитом легких летних причесок в этом году, безусловно, станет пучок. Эта простая освежающая укладка во все времена выглядит стильно и элегантно. Пучок в нынешнем сезоне может быть как высоким, так и низкими.

Заколки-клипсы

Крабики и клипсы в этом году также в большой моде. С помощью таких заколок буквально в один прием можно создать множество самых разных красивых причесок.

Косы

Безусловно, этим летом можно собирать волосы и в косы. Стилисты советуют не ограничиваться в 2022 году обычными косами в три пряди.

В моде в этом сезоне любые варианты кос, включая французскую, голландскую, африканские косички и пр.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03.22 / Джулианна Мур, Брэдли Купер и другие на премии National Board of Review в Нью-Йорке

30.03.22 / 97% россиян желают попасть под такие же санкции, как Михаил Фридман

14.06.22 / Celsius Network наймёт основателя «Финико» для преодоления кризиса ликвидности

12.02.21 / Глава Совета по правам человека предложил «из-за переполненных спецприёмников» заменить административный арест лишением свободы

02.07.22 / После операции умерла мать Гогена Солнцева

21.08.21 / От ухода пятки становятся только шершавее? Тогда пора выбросить пемзу из ванной

15.06.22 / Эксперты выяснили, как люди научились грызть ногти

01.03.21 / Роскомнадзор присвоил Владимиру Соловьеву статус узника совести

19.06.21 / Правило высоты лба. Как сделать такую стрижку, чтобы круглое лицо выглядело худее

11.05.22 / Мнение: Безопасно ли говорить на мове в России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика