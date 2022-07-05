Мнение: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРИМ “ПРО ЭТО”

Таймкоды

ВСТУПЛЕНИЕ. Почему не говорим о политике

2:20 Поговорим о… стрессе. О стрессе для начала. Что такое «стресс» и почему его все боятся. Надо ли «бороться со стрессом».

8:20 Открытие «стресса» – как открытие Трои. Нашли там, где никто не искал

14:00 Повышенное потоотделение, давление, сердцебиение, сужение зрачков, покраснение кожи – что показывают все эти симптомы.

16:30 Кто я? Представление стримера как психолога

17:40 Стресс – это непосильное воздействие?

19:25 Стресс – это когда чувствуешь себя раздавленной?

24:10 Вопрос о фанатиках. Природа фанатизма. Какие личные проблемы решает фанатизм. Главный человеческий страх (не только у фанатиков). Чем «хорошо» иметь Идею.

29:00 Почему многие хотели бы потерять своё «Я».

32:25 Меньше политики – больше жизни! (призыв к участникам)

33:00 Мешает ли алкоголь стрессу? Да и нет – двойственный эффект алкоголя.

34:35 Есть ли у Галковского психическая болезнь? (вопрос от слушателей). Человек, способный воплощать в жизнь свои галлюцинации – великий человек

37:30 Военная форма в школах. Психологический смысл унификации учеников (советская школа)

41:10 Когда «отключается психика» и почему мы все живем, глядя на мир через мощнейшие психологические фильтры

46:00 Влечение к жизни, влечение к смерти – что побеждает сегодня

47:00 Какой смысл, если тебя «просто выслушали» (смысл психологических консультаций)

53:00 Мармеладов: «Человеку обязательно, чтобы было куда пойти». Психолог – как буфер для тех, кто покатился вниз

1:01:10 Почему много женщин из России выходит замуж за иностранцев – но очень мало мужчин из России женятся на иностранках. В чем причина такой разницы?!

1:05:00 Государство совка – Большой Папа. Как «Папа» не выпускает мальчиков из состояния инфантилов до старости.

1:09:10 Как проявляется «смещенная агрессия» в период СВО. Стокгольмский синдром, идентификация с агрессором – механизмы психологической защиты у заложников.

1:13:00 «Мужчины едут реализовываться» – проявление инфантилизма

1:16:00 Шиффер или Кемпбелл? Высоцкий с Мариной Влади как исключение из советского правила

1:19:50 Почему психологи не рекомендуют «искать счастье»

1:22:00 «Искать отношения» – верный способ их не найти. Запрет как парадоксальный выход из спирали

1:24:30 Испытывают ли стресс психологи. Ковидная истерия – чем кончились попытки «не трогать свое лицо»

1:30:00 «Осознать свои конфликты»

1:33:00 Поговорим о Лабковском. Каков Лабковский вживую. Как можно решать проблемы других, не решив собственные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ