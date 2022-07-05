Мнение: О запоздалом прозрении Запада… Байден всё сделал не так?

Один американский журналист недавно побывал в Москве и вернулся оттуда немного шокированным. Дело не в том, что ему так и не удалось встретить медведя на Тверской или балалаечников в ГУМе. Но увиденное в Первопрестольной привело его в неописуемое волнение, сравнимое с катарсисом и прозрением.

Он прилетел в Нью-Йорк «просветлённым» и в ажитации незамедлительно поделился с читателями страшным открытием, способным буквально похоронить политическую карьеру Джо Байдена. И Демпартию тоже.

Оказывается, москвичи вовсе не страдают от страшных и разрушительных западных санкций. Они спокойно гуляют по городу, едят мороженое, пьют квас и вовсе не собираются никого свергать. «Наши #санкции, из-за которых все мы несём столько неудобств, не причиняют особого вреда русским, — сообщил он соотечественникам горькую правду. — По правде говоря, они не работают».

И вот ещё что добавил.

Западные союзники, выступающие против России, сталкиваются с растущими экономическими трудностями, притом что #санкции вплоть до эмбарго на энергоносители мало влияют на кампанию президента России Владимира Путина или его политическое положение внутри страны.

Официальные лица США пообещали, что финансовая система России будет подорвана, если она «вздумает напасть на Украину», а 46-й президент Джо №Байден в марте хвастался, что санкции «сокрушают российскую экономику» и что «#рубль превращён в руины». Но российские нефтяные доходы бьют рекорды по мере роста цен на сырую #нефть. А после падения в феврале курс рубля не только восстановился после падения, но и достиг семилетнего максимума по отношению к доллару.

«Финансовая система России вернулась к обычному режиму работы после нескольких недель жёсткого набега на банки», — написала на прошлой неделе в Твиттере заместитель главного экономиста Института международных финансов Элина Рыбакова. Она добавила также, что те, кто думал, будто «отключение России от финансирования на несколько недель остановили бы Кремль, оказалось наивным».

Сейчас представители Администрации говорят, что российская #экономика, тем не менее, несёт определённый ущерб, который со временем будет увеличиваться, особенно в связи с тем, что ограничения на экспорт технологий в Россию постепенно сдерживают рост ряда её отраслей, от аэрокосмической до вычислительной. Но неясно, у какой стороны больше времени.

Мало кто из официальных лиц в окружении Джо Байдена ожидал, что #санкции немедленно остановят Путина. Но Вашингтон и Брюссель также не ожидали, что сработает «эффект бумеранга». И не были готовы к тому экономическому давлению, которое сейчас испытывают. Часть проблемы, сказал Эндрю Вайс, давний эксперт по России и вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги, заключается в том, что экономика западных стран оказалась более уязвимой, чем предполагали их правительства. А российская — менее уязвимой в краткосрочной перспективе.

Другая часть заключается в том, что геополитическая ситуация быстро изменилась. «Как и все такого рода планы, первоначальный трансатлантический план введения жёстких и разрушительных санкций против России столкнулся с реальностью, и теперь западные лидеры вынуждены делать то, чего они изначально не планировали и не хотели — вводить санкции в отношении нефтегазового сектора России», – сказал г-н Вайс.

Действительно, в феврале официальные лица #США дезавуировали любые планы нацеливания на российский экспорт нефти и газа. «Мы намеренно направляли боль от наших санкций на российскую экономику, а не на нашу, — заявил тогда же Далип Сингх, в тот период — заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике. — Ни одна из наших мер не предназначена для блокирования поставок российских энергоносителей на мировые рынки».

Но несмотря на первоначальные заверения, что санкции не коснутся экспорта российских энергоносителей, Америка с тех пор запретила импорт российской нефти, а Европейский союз объявил о планах сократить её импорт на 90% в этом году. Отчасти в результате этих действий #цены на нефть и газ резко выросли в США и Европе, при этом в некоторых штатах стоимость обычного бензина значительно превышает 5 долларов за галлон. Более того, #инфляция росла быстрее, чем предсказывали чиновники Белого дома. Джо Байден попытался было обвинить «путинское повышение цен» в росте расходов американцев. Но председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил на этой неделе комитету Сената, что «инфляция была высокой раньше — определённо до того, как #Путин начал свои действия в Украине».

И ещё один просчёт. Чиновники Белого дома изначально представили угрозу «массовых» экономических санкций как средство удержать г-на Путина. После того, как этот план провалился, их точное обоснование стало неясным. Выступая перед журналистами в ФРГ в пятницу, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты «повышают издержки России, чтобы быстрее положить конец её действиям». Вместе с тем официальные лица США публично не предлагали отменить или смягчить санкции в обмен на уступки со стороны РФ. Те, похоже, становятся самостоятельной целью, а не средством достижения цели — А.Н.

Теперь Белый дом пытается оправдаться. «Запасы таких предметов, как айфоны, скоро закончатся, в результате чего россияне будут всё больше обделены», — обнадёжил журналистов Энтони Блинкен. А ещё один высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что влияние санкций на Москву очевидно: магазины предметов роскоши вокруг Красной площади, в том числе магазины мехов, сумок Gucci и Lamborghini, пока закрыты. Инфляция высока, и люди беспокоятся о своей работе. Многие состоятельные россияне уехали в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Но чиновник, говоривший на условиях анонимности также признал, что страны часто демонстрируют невероятную стойкость. А когда речь идёт конкретно о России, американские политики и раньше переоценивали влияние западных санкций. В январе 2015 года тогдашний президент Барак Обама хвастался, что российская экономика «порвана в клочья». Но сегодня бывшие официальные лица из его администрации признают, что эти санкции оказали в лучшем случае скромное влияние. Так же известно, что торговые эмбарго США в отношении Ирана, Сирии, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы практически не изменили поведение этих правительств. Исследователи обнаружили, что основной удар санкций приходится на простых граждан, тогда как сторонники режима находят способы сохранять и приумножать, а их финансовое положение меняется слабо.

Ключевой вопрос сейчас заключается в том, не закончится ли терпение западных столиц. Выступая перед журналистами, Джо Байден сказал, что «в какой-то момент это будет своего рода игра на истощение: что русские смогут выдержать и что Европа будет готова выдержать». Последнее заставляет сомневаться. «В целом, я думаю, мы уже достигли политического предела санкций, — сказал Джерард ДиПиппо, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований и бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки по экономическим вопросам. — Новые санкции, вероятно, не нужны и уж точно недостаточны для достижения приемлемого прекращения конфликта».

Такое вот внезапное «озарение». И даже частичный возврат к адекватности, отказ от обилия штампов.

Я далёк от мысли подозревать, что Майкл Кроули, корреспондент вашингтонского бюро NYT, освещающий события в Белом доме, или Эдвард Вонг, обладатель премии Ливингстона и участник команды финалистов Пулитцеровской премии, работающий в NYT более 22 лет, — «агенты Кремля». Скорее, обычные, «в меру честные» журналисты. Четвёртая #власть…

Прислушаются ли к ней те, кто в санкционном раже готовы поставить на уши половину мира и продолжить стрелять себе же по ногам?

Может, лучше договориться?

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