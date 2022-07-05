Беженцы с орденом – Личное мнение

Бодрый и дерзкий Максимка Галкин приволок свою Аллу в Юрмалу.



Фото: Соцсети

Сначала увёз бедную старушку в израильское пекло, в котором лично я летом находиться не могу. Теперь вот перетащил в Юрмалу в виллу за 100 тысяч евро в месяц.

Вилла ветхая, как и сама «Наше фсё». Штукатурки и подпорок много, а крепости в фундаменте нет.



Фото: Соцсети

Даже от фотографии фасада разит плесенью и старой канализацией.

Что там забыла Пугачёва? Кому она там нужна? Что делать будет?

Да и жители той Юрмалы — не расслабленные ребята из Израиля. Они не дадут бабушке деликатно отмолчаться, как это у неё прокатило там. Потребуют и высказаться, и многократно прощения попросить лбом об пол, если вдруг Алла сунет нос за ворота виллы.



Фото: Соцсети

Смотрю я на всё это, на то, как энергичен сейчас Максимка, сколько в нём огня и негодования. Жизнь бьёт ключом! Тель-Авив, Юрмала, дальше что? Карнавал в Рио с концертным чёсом там же?

У Галкина сейчас — звёздный час души! Настоящее приключение!

А вот на Аллу я смотрю и понимаю: ей это всё — в тягость. Хотя бы в силу возраста.

Ей бы сейчас в замке под одним пледом с другом Юдашкиным сидеть и закатом под пипетку коньячку любоваться, а не в беженцев играть.

Тем более, какие они беженцы в вилле за сто тысяч евро в месяц и с орденом на груди, вручённым лично Путиным?

—