 

Беженцы с орденом – Личное мнение

05.07.2022, 20:48, Разное
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Бодрый и дерзкий Максимка Галкин приволок свою Аллу в Юрмалу.


Фото: Соцсети

Сначала увёз бедную старушку в израильское пекло, в котором лично я летом находиться не могу. Теперь вот перетащил в Юрмалу в виллу за 100 тысяч евро в месяц.

Вилла ветхая, как и сама «Наше фсё». Штукатурки и подпорок много, а крепости в фундаменте нет.


Фото: Соцсети

Даже от фотографии фасада разит плесенью и старой канализацией.

Что там забыла Пугачёва? Кому она там нужна? Что делать будет?

Да и жители той Юрмалы — не расслабленные ребята из Израиля. Они не дадут бабушке деликатно отмолчаться, как это у неё прокатило там. Потребуют и высказаться, и многократно прощения попросить лбом об пол, если вдруг Алла сунет нос за ворота виллы.


Фото: Соцсети

Смотрю я на всё это, на то, как энергичен сейчас Максимка, сколько в нём огня и негодования. Жизнь бьёт ключом! Тель-Авив, Юрмала, дальше что? Карнавал в Рио с концертным чёсом там же?

У Галкина сейчас — звёздный час души! Настоящее приключение!

А вот на Аллу я смотрю и понимаю: ей это всё — в тягость. Хотя бы в силу возраста.

Ей бы сейчас в замке под одним пледом с другом Юдашкиным сидеть и закатом под пипетку коньячку любоваться, а не в беженцев играть.

Тем более, какие они беженцы в вилле за сто тысяч евро в месяц и с орденом на груди, вручённым лично Путиным?

Источник: Лена Миро



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