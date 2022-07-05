Прекратить насилие «во имя каждой жертвы бессмысленной войны»

По мере того как Украина вступает в пятый месяц войны , вызванные этим конфликтом человеческие и материальные потери продолжают расти. Гражданские лица при этом страдают более всего. Об этом, выступая перед Советом по правам человека, заявила глава УВКПЧ Мишель Бачелет.

Верховный комиссар ООН по правам человека представила доклад своего Управления по ситуации в Украине в контексте вооруженного нападения Российской Федерации за период с 24 февраля по 15 мая 2022 года. Выводы, содержащиеся в докладе, основаны на информации, собранной Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине в ходе 11 выездов на места, посещения трех мест содержания под стражей и 517 интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека.

– Большое количество жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений, нанесенных гражданской инфраструктуре, по-прежнему вызывают серьезную озабоченность. Мы полагаем, что нападения, совершаемые российскими вооруженными силами, не соответствуют международному гуманитарному праву, – подчеркнула Мишель Бачелет. – Также представляется вероятным, что украинские вооруженные силы не полностью соблюдали обязательства своей страны в восточных регионах Украины, хотя и в меньших масштабах.

Массовая гибель гражданских лиц

По данным УВКПЧ, по состоянию на третье июля зафиксированы более 10 тысяч смертей или ранений среди гражданского населения. Это количество включает в себя 335 погибших детей. Большинство гражданских лиц погибли в результате применения оружия взрывного действия в населенных пунктах.

– Размещение военных объектов рядом с гражданскими строениями и использование “живых щитов” обеими сторонами конфликта – как документально подтверждено, например, в случае с домом престарелых в Старой Краснянке в Луганской области – также вызывают озабоченность, – сказала Верховный комиссар.

На сегодняшний день УВКПЧ зафиксировало повреждение или разрушение более 400 медицинских и образовательных учреждений, хотя реальные цифры, как отметила Бачелет, скорее всего, значительно выше. Были повреждены или разрушены тысячи жилых домов.

Внесудебные казни

– Сохраняются опасения по поводу внесудебных казней, – продолжила Верховный комиссар. – Поступающие данные дают моему Управлению разумные основания полагать, что российские вооруженные силы совершили серьезные нарушения международного гуманитарного права в этом отношении. По состоянию на 15 мая только в Киевской области было обнаружено более 1200 тел гражданских лиц, при этом мое Управление работает над подтверждением более 300 заявлений об убийствах, совершенных российскими вооруженными силами в ситуациях, не связанных с активными боевыми действиями.

Задержания и аресты

Произвольные задержания гражданских лиц, по данным УВКПЧ, также получили широкое распространение на территории, контролируемой российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными формированиями. Несмотря на ограничения доступа, Управление задокументировало 270 случаев произвольного задержания и насильственного исчезновения людей. Восемь человек впоследствии были найдены мертвыми.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция арестовали более тысячи человек, подозреваемых в поддержке российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных групп. «У нас есть опасения, что аресты могли быть произведены не в соответствии с международными обязательствами Украины в области прав человека, – заявила Мишель Бачелет. – Мы также задокументировали 12 случаев, которые могут быть приравнены к насильственным исчезновениям, к которым причастны правоохранительные органы Украины».

Сексуальное насилие

УВКПЧ проверило 28 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, включая изнасилования, групповые изнасилования, пытки, принуждения к публичному раздеванию и угрозы сексуального насилия. Большинство случаев было совершено в районах, контролируемых российскими вооруженными силами, но были также случаи, совершенные в районах, контролируемых властями Украины. Масштабы нарушений пока не ясны, учитывая ведущиеся боевые действия, массовое перемещение и другие факторы. При этом выжившие часто не желают или не имеют возможности сообщать о таких преступлениях.

Гибель журналистов

В ходе войны зафиксированы 17 случаев гибели журналистов, работников СМИ и блогеров. 14 журналистов получили ранения.

В Крыму новое законодательство сужает и без того ограниченное пространство для выражения особого мнения. Задокументирован 41 случай преследования крымчан за «дискредитацию» или «призывы к воспрепятствованию» действиям вооруженных сил России. Многие средства массовой информации были заблокированы. Российские власти ограничили доступ к веб-сайтам, освещающим вопросы соблюдения прав человека и международного гуманитарного права.

– Убийства, пытки и произвольные задержания должны прекратиться. Мы обязаны прекратить насилие во имя каждой жертвы этой бессмысленной войны, – подчеркнула Мишель Бачелет. – Стороны конфликта должны обеспечить полное соблюдение своих обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права.

Кратко:

– По состоянию на 3 июля ООН знает о более чем 10 тысячах погибших и раненых мирных жителях по всей Украине. Известно о гибели 4889 человек, в том числе 335 детей. Реальное число погибших, вероятно, значительно выше.

– В результате боевых действий погибли 17 журналистов, работников СМИ и блогеров, 14 журналистов получили ранения.

– Более восьми миллионов человек в Украине покинули свои дома и стали «внутренними беженцами».

– В Украине разрушены или повреждены более 400 медицинских учреждений и учебных заведений, хотя реальное число, вероятно, выше. Повреждены или разрушены тысячи домов.

– Есть опасения, что российские войска допустили серьезные нарушения международных законов.

– Полиция и Служба безопасности Украины, как сообщается арестовали более тысячи человек, подозреваемых в поддержке российских сил. ООН опасается, что задержания могли произвести, нарушив международные обязательства в области прав человека.

– Продолжают поступать сообщения о пытках и жестоком обращении с обеих сторон, в том числе в отношении военнопленных.

– Авторы доклада подтвердили 28 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, большинство из которых произошло на территориях, контролируемых Россией, но также известны случаи, совершенные в районах, контролируемых Украиной.