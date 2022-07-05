 

В Запорожской области назначили двух заместителей главы администрации

05.07.2022, 20:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о назначении своим заместителем по внутренней политике Виктора Емельяненко, а заместителем по экономике Андрея Козенко, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Знаю Виктора Андреевича (Емельяненко) как опытного государственного управленца местного и регионального уровней. До 2014 года он занимал должность первого заместителя Запорожской областной государственной администрации Пеклушенко Александра Николаевича», – написал он в своем Telegram-канале.

Также Рогов рассказал, что «заместителем главы администрации Запорожской области по экономике назначен Козенко Андрей Дмитриевич. Выходец из города Симферополя. В 2014 – 2016 годах был заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым, с 2016 по 2021 – представлял Крым в Государственной Думе России».

«Виктор Емельяненко займется вопросами политической интеграции, Андрей Козенко – экономической», – добавил он.

Рогов написал, что «не ждать, а делать – вот что сегодня необходимо Мелитополю и другим освобожденным районам Запорожской области. Уже сейчас мы формируем новые органы управления регионом с теми, кто готов «впрячься», совершать невозможное и развиваться».

«Режим Порошенко-Зеленского развитием Запорожья не занимался. Шайке алкоголиков, наркоманов и нацистов важнее было не благосостояние запорожцев, а их накачивание ненавистью к России», – отметил он.

«С Россией мы встаем на путь созидания и раскрытия колоссального потенциала Запорожского края. Мы навсегда прощаемся с теми, кто, не обладая никакими управленческими навыками, построил карьеру на факельных шествиях и майданных скачках. Люди, почитающие Зло, просто не способны делать Добро: никому и никогда. Запорожье выбирает общее будущее с Россией, а значит нам нужно интегрироваться в российскую модель госуправления, нужны люди с соответствующими компетенциями», – заключил Рогов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.21 / МВД назвало сумму ущерба от преступлений с начала года в России

22.10.20 / Путин: Мы не планируем сокращения Вооруженных сил

08.01.21 / Частые обновления ПО создают дополнительные риски для работы электронных устройств

14.10.20 / Протестующие в Таиланде прорвались к Дому правительства

22.07.21 / DT – британские ВВС возвращаются к тактике времён холодной войны из-за российской угрозы

02.10.20 / Депутат Бундестага: В ГДР было очень много хорошего

13.08.20 / Сильвестр Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

15.07.20 / К ЦИК Беларуси выстроилась очередь желающих подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало

06.05.22 / Москва указала на нарушение Вашингтоном соглашения с ООН

03.01.21 / Вирусолог оценил данные о новой смертельной «болезни X»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика