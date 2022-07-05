В Запорожской области назначили двух заместителей главы администрации

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о назначении своим заместителем по внутренней политике Виктора Емельяненко, а заместителем по экономике Андрея Козенко, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Знаю Виктора Андреевича (Емельяненко) как опытного государственного управленца местного и регионального уровней. До 2014 года он занимал должность первого заместителя Запорожской областной государственной администрации Пеклушенко Александра Николаевича», – написал он в своем Telegram-канале.

Также Рогов рассказал, что «заместителем главы администрации Запорожской области по экономике назначен Козенко Андрей Дмитриевич. Выходец из города Симферополя. В 2014 – 2016 годах был заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым, с 2016 по 2021 – представлял Крым в Государственной Думе России».

«Виктор Емельяненко займется вопросами политической интеграции, Андрей Козенко – экономической», – добавил он.

Рогов написал, что «не ждать, а делать – вот что сегодня необходимо Мелитополю и другим освобожденным районам Запорожской области. Уже сейчас мы формируем новые органы управления регионом с теми, кто готов «впрячься», совершать невозможное и развиваться».

«Режим Порошенко-Зеленского развитием Запорожья не занимался. Шайке алкоголиков, наркоманов и нацистов важнее было не благосостояние запорожцев, а их накачивание ненавистью к России», – отметил он.

«С Россией мы встаем на путь созидания и раскрытия колоссального потенциала Запорожского края. Мы навсегда прощаемся с теми, кто, не обладая никакими управленческими навыками, построил карьеру на факельных шествиях и майданных скачках. Люди, почитающие Зло, просто не способны делать Добро: никому и никогда. Запорожье выбирает общее будущее с Россией, а значит нам нужно интегрироваться в российскую модель госуправления, нужны люди с соответствующими компетенциями», – заключил Рогов.

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