Мнение: Польша вооружается, обесценивает злотый и требует компенсаций

1. Маленькая Польша, похоже, окончательно погрязла в имперских амбициях и всерьёз начала готовиться к возрождению Речи Посполитой. Поляки собрались увеличить свою армию аж до 400 тысяч человек, что составляет почти половину от численности армии России (ссылка):



Власти Польши решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, в стране планируют докупить модернизированное оружие, чтобы суметь противостоять «российской угрозе» в случае необходимости. Об этом заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, цитату приводит издание Visegrád 24.

Говоря о вооружениях, политик назвал реактивные системы залпового огня HIMARS (их закупят в размере 500 штук), истребители F-35 (32 штуки), танки Abrams последней версии M1A2 SEPv3 (иначе — M1A2C, закупят 250 штук), зенитные ракетные комплексы Patriot (закупят 8 батарей). Помимо этого, Польша уже купила или собирается купить еще 500 танков.

Ранее Варшава планировала увеличить численность армии лишь в два раза, до 300 тысяч солдат.

Дежурно напомню, что мы на поляков давно уже не нападали и нападать в ближайшие десятилетия не собираемся. Наоборот, поляки нападали на нас. Именно поляки помогали финансировать и готовить майдановских националистов, устроивших госпереворот в 2014 году. Поляки активно помогают американским боевикам на Украине, в том числе и поставками оружия. Поляки ведут геббельсовскую пропаганду против России, причём отнюдь не с февраля, и служат надёжной базой для верхушки российской пятой колонны.

Теоретически Польшу должно защищать НАТО — как ядерными зонтиком, так и армиями других натовских государств. Так что для защиты своей территории столь огромная армия Польше не нужна. Получается, что она нужна для того, чтобы отхватить как можно больший кусок Украины и напасть на Россию. Также, возможно, под прикрытием увеличения численности собственной армии поляки будут обучать и вооружать боевиков, чтобы потом бросить их на фронт против России. В Польше хватает русофобов, но они тоже предпочитают бороться с Россией чужими руками.

У всех этих наполеоновских планов есть существенный изъян – кратное увеличение военных расходов больно ударит по польской экономике, которая и так трещит по швам из-за энергетического кризиса.

Схожие проблемы сейчас и у других стран Евросоюза. Германия, например, пообещала США, что повысит расходы на армию с 1% до 2% ВВП. Но откуда немцы, откуда поляки возьмут деньги? Местное население и так страдает. Блогер genby пишет по этому поводу (ссылка)

США хочет продавать больше оружия, и давят на европейские страны чтобы они повысили военные бюджеты со своих 1% от ВВП до 3%. Момент откровенно неудачный. Дефицитные бюджеты европейских стран составляют 25-40% от ВВП. Повышение трат на войну повысит дефициты со скромных 3-5% до 8-10%. Причем это будут деньги (пушки вместо масла) даже не в свою промышленность, а в американскую.

Плюс на эти военные продукты надо будет истратить кучу дефицитных ресурсов. Металлы, редкоземельные элементы, композиты и прочее. Европейский мирок и Япония долгое время богатели с тратами [на армию] 1% от ВВП. А тут на пороге мировой кризис и добавочные 2% (или 5-8%) от бюджетов стран пойдут в никуда, сильно поломают другие планы (зелёная энергетика, независимость от России, ковидные выплаты для спасения экономик, траты на экономическое выравнивание европейских регионов).

Печать денег уже не возможна: ковид, энергетический кризис и конфликт на Украине съели всю и так тощую подушку безопасности. А ведь, вполне возможно, придётся проводить зиму без российского газа. Дело не в том, что ляжет промышленность и начнется безработица, а в том что безработным придут счета на отопления этой зимой вместо 200 евро, уже 600-800. Удержаться ли правительства Европы?

2. Наши оппозиционеры постоянно жалуются, что реальная инфляция в России якобы в разы выше официальной, что наши власти якобы всё врут и скрывают. Эти обвинения повторяются год за годом. Если бы оппозиционеры знали математику, они бы поняли, что при высокой инфляции за несколько лет цены увеличились бы в разы, чего на практике мы не наблюдаем. К сожалению, оппозиционеры в массе своей или не знают математику, или считают, что математика должна сидеть тихо и не портить порядочным людям работу своими дурацкими формулами.

Интересную ситуацию мы наблюдаем в Польше. Простой народ там жалуется на резкое, непосильное подорожание продуктов и бензина, а вот власти заявляют, что причин для беспокойства нет – дескать, инфляция выросла, но в целом умеренно, в пределах терпимого (ссылка):



Поляки жалуются на инфляцию, цены на продукты выросли на 50%. Бензин вырос на 40%. Но власти почему-то говорят, что инфляция составляет всего 12,4%. При этом заплаты остались такими же.

Особенно пострадали производители органической еды. Яйца и курицу без химикатов уже никто не покупает, – дорого. Впрочем и химикаты очень выросли в цене, санкции же.

Как вы думаете, кто ошибается по поводу инфляции – простые поляки или власти Польши?

3. В отличие от других западных жуликов, Варшава наотрез отказалась платить нам за газ в рублях. Россия, как и предупреждала, прекратила поставки газа — нет смысла поставлять полякам товары бесплатно.

Казалось бы, на этом можно было успокоиться: хотели газовой независимости от России – пожалуйста, уважаемые паны, вот вам она. Но поляки не успокаиваются, они теперь хотят стребовать с России компенсацию за прикручивание вентиля (ссылка):

Польша хочет от “Газпрома” компенсации за решение остановить поставки газа.

Как отметил министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин, “не может быть так, что такого типа решения принимаются в одностороннем порядке, не имея оснований в контракте”.

Вполне ожидаемая тактика — ручной европейский арбитраж наверняка встанет на сторону Польши. Нам, впрочем, всё это будет только в плюс.

Во-первых, юристы Газпрома выучат важный урок, и будут дальше вцепляться когтями в лицо каждому, кто предложит решать вопросы в европейских судах. Во-вторых, несправедливое решение арбитража в пользу поляков нанесёт дополнительный ущерб судебной системе Европы. Наконец, будет весело смотреть на беснование поляков, когда они осознают, что бумага с решением арбитража — это ещё не живые деньги, а приставов, чтобы стребовать что бы то ни было с Газпрома, у них нет.