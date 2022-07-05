Лоскутное шитье и накладные карманы. Какие джинсы все будут носить этим летом (и осенью тоже)

Каждый сезон появляются новые модели джинсов. Сегодня мы рассмотрим те модели, которые являются актуальными не только текущим летом, но также будут в моде и в следующем осеннем сезоне. Вот в какие джинсы вы точно можете инвестировать уже сейчас.

Большие отвороты

Если классические джинсы прямого кроя кажутся вам банальными и скучными, то рассмотрите модели с большими широкими отворотами. Такие штаны хорошо гармонируют и с летней обувью, и с осенней в виде ботинок или высоких сапог.

Джинсы-бананы

Так называется модель джинсов с высокой посадкой, когда ткань облегает живот и поясницу. Затем в зоне бедер штанины расширяются, а книзу вновь сужаются. Преимущество такой модели в том, что она помогает выглядеть стройнее тем, кто комплексует по поводу широких бедер. И в то же время очень худенькие девушки могут скрыть свою худобу, спрятавшись в таких больших штанинах.

Карго

Изначально были задуманы как часть униформы для рабочих. Теперь карго стали настоящим мейнстримом, вернувшись из эпохи девяностых. Они удобные, практичные, не стесняют движений. Их лучше носить со спортивной обувью.

Клеш

Речь идет о джинсах с очень широкими штанинами. В них практически не видно ваших ног, точнее, их формы. Широкие джинсы прекрасно комбинируются с кроп-топами и с любым другим облегающим верхом.

В качестве обуви подойдут туфли или босоножки на каблуках. Вы также можете надеть спортивную обувь, но в таком случае джинсы должны быть с низкой посадкой. Это хороший вариант для стройных и высоких девушек.

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Лоскутное шитье

Пэчворк, или лоскутное шитье – тренд, который вернулся к нам из семидесятых годов. Суть заключается в том, что изделие пошито как бы из разных кусочков ткани. Есть также уже готовые ткани с имитацией пэчворка. Оба варианта являются актуальными как в нынешнем, так и в предстоящем сезоне.

Накладные карманы

Еще один дизайн, вернувшийся из эпохи семидесятых. Накладные карманы располагаются в верхней части джинсов, чаще всего в зоне бедер. Если вы комплексуете по поводу излишней худобы, то именно накладные карманы помогут вам сделать фигуру более женственной, добавив нужного объема.

Белоснежные

Если речь идет о создании нарядного лука для торжественного случая, то рассмотрите белоснежные брюки. Эффектно выглядит монохромный образ, когда белый и низ, и верх. При желании можете добавить любой другой цвет: от черного до желтого. Преимущество заключается в том, что с белым гармонично сочетается любой оттенок.