Время не имеет значения: действительно ли расчесывание перед душем предотвращает потерю волос
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Существует распространенное мнение, что расчесывание шевелюры перед душем предотвращает потерю волос. Но так ли это на самом деле? Специалисты считают, что время расчесывания прядей не имеет большого значения. В статье мы приведем мнение трихологов по этому вопросу.
Польза расчесывания
Расчесывание волос улучшает кровообращение в коже головы и стимулирует отрастание прядей. Но не так важно, происходит ли это перед душем или после.
Если вы расчесываете волосы перед мытьем головы, то это предотвращает спутывание шевелюры и облегчает нанесение шампуня и кондиционера. Но это не является обязательной процедурой для борьбы с потерей прядей.
Расчесывайте волосы аккуратно
Слишком интенсивное расчесывание может привести к выпадению волос. Оно способствует образованию узелков и вызывает ломкость прядей. Поэтому расчесывать шевелюру нужно нежно и аккуратно.
Влажные волосы уязвимы, так как у них открыты чешуйки. Поэтому при их расчесывании нужно соблюдать особую осторожность. Возможно, что отсюда и возникла теория, что пряди нужно расчесывать перед душем, когда они еще сухие.
Однако если у вас вьющиеся волосы, то их лучше расчесывать влажными. Эту процедуру следует проводить после использования кондиционера с помощью гребня с широкими зубьями. Если расчесывать завитки сухими, то велик риск выдергивания прядей.
Как стимулировать рост волос
Расчесывание – не единственный способ стимулирования роста волос. Специалисты рекомендуют перед душем делать массаж кожи головы в течение 2-3 минут.
Касторовое масло – проверенное средство для усиления роста волос. Нанесите его на шевелюру, подержите 30-45 минут, а затем вымойте голову шампунем.
Также вы можете использовать массажную щетку после нанесения кондиционера. Это усилит кровообращение и поможет продукту глубже проникнуть в кожу головы.
Заключение
Специалисты рекомендуют расчесывать волосы 2-3 раза в день. Вы можете делать это как до посещения ванной, так и после. В любом случае аккуратное и острожное расчесывание будет полезно для ваших прядей.
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