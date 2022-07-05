Время не имеет значения: действительно ли расчесывание перед душем предотвращает потерю волос

Существует распространенное мнение, что расчесывание шевелюры перед душем предотвращает потерю волос. Но так ли это на самом деле? Специалисты считают, что время расчесывания прядей не имеет большого значения. В статье мы приведем мнение трихологов по этому вопросу.

Польза расчесывания

Расчесывание волос улучшает кровообращение в коже головы и стимулирует отрастание прядей. Но не так важно, происходит ли это перед душем или после.

Если вы расчесываете волосы перед мытьем головы, то это предотвращает спутывание шевелюры и облегчает нанесение шампуня и кондиционера. Но это не является обязательной процедурой для борьбы с потерей прядей.

Расчесывайте волосы аккуратно

Слишком интенсивное расчесывание может привести к выпадению волос. Оно способствует образованию узелков и вызывает ломкость прядей. Поэтому расчесывать шевелюру нужно нежно и аккуратно.

Влажные волосы уязвимы, так как у них открыты чешуйки. Поэтому при их расчесывании нужно соблюдать особую осторожность. Возможно, что отсюда и возникла теория, что пряди нужно расчесывать перед душем, когда они еще сухие.

Однако если у вас вьющиеся волосы, то их лучше расчесывать влажными. Эту процедуру следует проводить после использования кондиционера с помощью гребня с широкими зубьями. Если расчесывать завитки сухими, то велик риск выдергивания прядей.

Как стимулировать рост волос

Расчесывание – не единственный способ стимулирования роста волос. Специалисты рекомендуют перед душем делать массаж кожи головы в течение 2-3 минут.

Касторовое масло – проверенное средство для усиления роста волос. Нанесите его на шевелюру, подержите 30-45 минут, а затем вымойте голову шампунем.

Также вы можете использовать массажную щетку после нанесения кондиционера. Это усилит кровообращение и поможет продукту глубже проникнуть в кожу головы.

Заключение

Специалисты рекомендуют расчесывать волосы 2-3 раза в день. Вы можете делать это как до посещения ванной, так и после. В любом случае аккуратное и острожное расчесывание будет полезно для ваших прядей.