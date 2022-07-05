 

Время не имеет значения: действительно ли расчесывание перед душем предотвращает потерю волос

05.07.2022, 19:45, Разное
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Существует распространенное мнение, что расчесывание шевелюры перед душем предотвращает потерю волос. Но так ли это на самом деле? Специалисты считают, что время расчесывания прядей не имеет большого значения. В статье мы приведем мнение трихологов по этому вопросу.

Польза расчесывания

Расчесывание волос улучшает кровообращение в коже головы и стимулирует отрастание прядей. Но не так важно, происходит ли это перед душем или после.

Если вы расчесываете волосы перед мытьем головы, то это предотвращает спутывание шевелюры и облегчает нанесение шампуня и кондиционера. Но это не является обязательной процедурой для борьбы с потерей прядей.

Расчесывайте волосы аккуратно

Слишком интенсивное расчесывание может привести к выпадению волос. Оно способствует образованию узелков и вызывает ломкость прядей. Поэтому расчесывать шевелюру нужно нежно и аккуратно.

Влажные волосы уязвимы, так как у них открыты чешуйки. Поэтому при их расчесывании нужно соблюдать особую осторожность. Возможно, что отсюда и возникла теория, что пряди нужно расчесывать перед душем, когда они еще сухие.

Однако если у вас вьющиеся волосы, то их лучше расчесывать влажными. Эту процедуру следует проводить после использования кондиционера с помощью гребня с широкими зубьями. Если расчесывать завитки сухими, то велик риск выдергивания прядей.

Как стимулировать рост волос

Расчесывание – не единственный способ стимулирования роста волос. Специалисты рекомендуют перед душем делать массаж кожи головы в течение 2-3 минут.

Касторовое масло – проверенное средство для усиления роста волос. Нанесите его на шевелюру, подержите 30-45 минут, а затем вымойте голову шампунем.

Также вы можете использовать массажную щетку после нанесения кондиционера. Это усилит кровообращение и поможет продукту глубже проникнуть в кожу головы.

Заключение

Специалисты рекомендуют расчесывать волосы 2-3 раза в день. Вы можете делать это как до посещения ванной, так и после. В любом случае аккуратное и острожное расчесывание будет полезно для ваших прядей.



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