Мнение: Эта территория зовется акватория…

ТАСС сообщает, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Если перевести на понятный русский язык: во время «правления» Медведева был заключен договор о разграничении акватории Баренцева моря в неком компромиссном порядке. Стоит отметить, что спор вокруг этой акватории шел чуть ли не с двадцатых годов 20 века, проблема носила почти неразрешимый характер.

Но тут, на счастье норвегов, в России было принято решение качать газ Штокмановского месторождения с целью завоевания американского рынка. Руководство страны и Газпрома презрительно отмахнулись от всех предупреждений, что газовый рынок США на пороге «сланцевого бума». Талантливые менеджеры Газпрома убедили себя и Кремль, что сланец — это туфта, а потому нечего слушать злопыхателей.

Для нормального доступа и эксплуатации Штокмана требовался пустяк — урегулировать спор с Норвегией. А так как у руля стоял попка, ему подсунули на подпись документ, который затем проштамповал наш «бешеный принтер». И в рекордные сроки без какого-либо публичного обсуждения и обоснования огромный кусок акватории отошёл Норвегии.

Правда, потом случился маленький конфуз — внезапно выяснилось, что в Арктике бывает зима и холодно, а технологий добычи газа в таких условиях у России нет. Плюс очень вовремя в США случился сланцевый бум, по какому поводу рухнула экспортная программа Катара, тоже рассчитывавшего попасть на американский рынок, ну, и Штокман стал никому не нужен. Получилось, что огромный кусок моря отдали просто так.

Учитывая, что подписывал бумаги Медведев, а принимал решения сами понимаете кто, вдаваться в подробности совершенного государственного преступления никто не стал. С кем не бывает.

Теперь вот решено все отменить и вернуть взад. Кстати, тоже не вдаваясь в подробности, а как так вообще произошло? Проблема понятна — а что, если норвеги пошлют денонсаторов по известному адресу? Будем воевать? Устроим блокаду на протяжении всех 25 тысяч километров ее береговой линии?

Кремлевские никак в войнушку не наиграются. Теперь вот будем викингов теребить.

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