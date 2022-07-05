 

Мнение: Эта территория зовется акватория…

05.07.2022, 19:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ТАСС сообщает, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Если перевести на понятный русский язык: во время «правления» Медведева был заключен договор о разграничении акватории Баренцева моря в неком компромиссном порядке. Стоит отметить, что спор вокруг этой акватории шел чуть ли не с двадцатых годов 20 века, проблема носила почти неразрешимый характер.

Но тут, на счастье норвегов, в России было принято решение качать газ Штокмановского месторождения с целью завоевания американского рынка. Руководство страны и Газпрома презрительно отмахнулись от всех предупреждений, что газовый рынок США на пороге «сланцевого бума». Талантливые менеджеры Газпрома убедили себя и Кремль, что сланец — это туфта, а потому нечего слушать злопыхателей.

Для нормального доступа и эксплуатации Штокмана требовался пустяк — урегулировать спор с Норвегией. А так как у руля стоял попка, ему подсунули на подпись документ, который затем проштамповал наш «бешеный принтер». И в рекордные сроки без какого-либо публичного обсуждения и обоснования огромный кусок акватории отошёл Норвегии.

Правда, потом случился маленький конфуз — внезапно выяснилось, что в Арктике бывает зима и холодно, а технологий добычи газа в таких условиях у России нет. Плюс очень вовремя в США случился сланцевый бум, по какому поводу рухнула экспортная программа Катара, тоже рассчитывавшего попасть на американский рынок, ну, и Штокман стал никому не нужен. Получилось, что огромный кусок моря отдали просто так.

Учитывая, что подписывал бумаги Медведев, а принимал решения сами понимаете кто, вдаваться в подробности совершенного государственного преступления никто не стал. С кем не бывает.

Теперь вот решено все отменить и вернуть взад. Кстати, тоже не вдаваясь в подробности, а как так вообще произошло? Проблема понятна — а что, если норвеги пошлют денонсаторов по известному адресу? Будем воевать? Устроим блокаду на протяжении всех 25 тысяч километров ее береговой линии?

Кремлевские никак в войнушку не наиграются. Теперь вот будем викингов теребить.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.22 / Мнение: Мариупольский ребрендинг

01.07.22 / Жутко воняет: Вышвырнутая из России Наргиз начала гнить

09.07.20 / Скандалы: Суд не поддержал «Прогресс»

25.02.22 / В Минобороны рассказали о высадке десанта под Киевом

26.10.20 / Мнение: Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

02.02.22 / «Эхо Москвы» призвало Владимира Путина отреагировать на угрозы Кадырова

09.02.22 / Бесконечный фильм о себе

19.08.20 / Скандалы: Из тюрьмы в бочку

19.02.22 / Коммутирующая мода: удобная, практичная и стильная одежда для командировок и поездок на работу

27.02.22 / Лужина обиделась на Кудрявцеву после участия в «Секрете на миллион»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика