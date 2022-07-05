Кровавое «дежавю» – NBC о стрельбе на параде в День независимости США

В свой главный государственный праздник американцам пришлось ещё раз столкнуться с нерешённой проблемой вооружённого насилия, отмечает NBC News. Во время парада, посвящённого Дню независимости, в пригороде Чикаго вооружённый преступник открыл стрельбу по людям, как минимум шесть человек погибли, десятки получили ранения.

И в завершение выпуска: сегодня, когда мы отмечаем нашу независимость, нам снова пришлось столкнуться с кризисом, которому не видно конца.

Хайленд-Парк, штат Иллинойс, теперь добавлен в список, в котором не хотел бы оказаться ни один город, посёлок или пригород. Ещё один стрелок, ещё один перечень жертв, чьи истории мы будем читать и смотреть сквозь пелену слёз.

Мы как будто переживаем бесконечное дежавю. Разве не то же самое было в Ювалде, штат Техас, в Буффало, штат Нью-Йорк, и ещё в десятках мест по всей стране, где невинные люди безвременно погибли от рук вооружённых преступников?

Сегодня мы испытываем особенную боль, ведь этот день должен быть чествованием американского эксперимента. Эксперимента, вручившего государственную власть народу — в форме невероятной демократической республики.

Сегодня мы ожидаем фейерверков, а не выстрелов. Отсюда — кратковременное смятение, которое описывают выжившие, в момент столкновения с реальностью. В очередной раз мы видим гибель множества людей и ещё больше раненых.

У этой повторяющейся проблемы нет лёгкого решения. Но сегодня мы как нация снова скорбим, когда должны были праздновать.

Дата выхода в эфир 04 июля 2022 года.