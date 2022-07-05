 

N-TV – Шольц обсудил экономический кризис с бизнесом и профсоюзами, но точного плана противодействия пока нет

05.07.2022, 19:05, Разное
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Представители немецких профсоюзов и бизнеса пришли на встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для обсуждения мер против экономического кризиса, пишет N-TV. Как отмечает издание, конкретного плана пока нет из-за неизвестности: ситуация может резко измениться в случае полного отключения российского газа.


AP

Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека и министра труда Хубертуса Хайля с представителями немецких профсоюзов, бизнеса и экспертами продлилась два часа, пишет N-TV. По итогам встречи Шольц объявил, что теперь представители бизнеса и профсоюзов будут регулярно совещаться по мерам преодоления экономического кризиса. По словам главы объединения немецких предпринимателей Райнера Дульгера, Германия оказалась перед лицом самого серьёзного экономического и социально-политического кризиса со времён объединения.

Как отмечает издание, многое пока остаётся неизвестным. Если РФ полностью остановит подачу газа, тогда Германия столкнётся с глубокой рецессией: если же этого не случится, тогда основными проблемами будут высокие цены на энергию, инфляция и нарушение глобальных цепочек поставок.

По мнению Райнера Дульгера, правительство должно обеспечить соответствующие инфляции повышения зарплат, пишет N-TV. Об этом же говорили и представители профсоюзов, которые также предложили облегчить налоговое бремя на граждан, а также принять все меры, чтобы не допустить рецессии.

В числе других мер по поддержке экономики также могут оказаться инструменты, которые гарантируют базовое обеспечение граждан отоплением и электричеством, снижение инфляции за счёт привлечения иностранной рабочей силы и послабление пошлин для предприятий.

При этом по-прежнему не ясно, когда состоятся следующие консультации, отмечает издание: также неизвестен пока и конкретный план. Ближайшие дни покажут, удалось ли Шольцу наладить взаимодействие между профсоюзами и бизнесом, пишет N-TV.



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