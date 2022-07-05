Ростуризм предложил создать туристическую полицию после инцидента в Сочи

Вопрос о создании туристической полиции на курортах РФ становится актуальным, сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

«Все должно происходить в рамках закона, и если отдыхающий, турист, нарушает порядок, значит нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. <…> Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах», – сказала Догузова, комментируя инцидент на пляже «Фрегат» в Сочи, передает ТАСС.

Также глава ведомства отметила, что поддержала решение администрации Сочи расторгнуть договор аренды.

Напомним, в Сочи произошла массовая драка с участием охранников пляжа «Фрегат», где один из отдыхающих получил травмы. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Власти города позже расторгли договор с пользователем пляжа «Фрегат».

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