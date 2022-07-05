Проверка не выявила санкционного груза на судне под флагом России в Батуми

В порт Батуми 4 июля вошло судно под флагом России, которое было принято согласно установленным нормам, сообщил минфин Грузии во вторник. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«По итогам проверки, осуществленной Агентством морского транспорта, установлено, что ни на судно, ни на его владельца не распространяются международные санкции», – сказано в заявлении Минфина, которое стало ответом на подозрения грузинских СМИ в возможном обходе санкций.

На данном судне находится груз, который предназначен для Армении. Также в Батуми под флагом РФ находится другое судно, прибывшее из Египта без груза.

Судно прибыло за товарами, вывозимыми на экспорт, и это тоже не нарушает санкций. Агентство морского транспорта заявляет о регулярном мониторинге в соответствии с международными санкциями.

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