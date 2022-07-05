В Латвии предложили вернуть обязательную воинскую повинность

Министерство обороны Латвии предложило в течение пяти лет, вернуть обязательную военную службу, сообщил глава ведомства Артис Пабрикс.

«С 2023 года министерство обороны предлагает постепенно ввести в Латвии обязательную Службу национальной обороны. Предусматривается, что после пятилетнего переходного периода служба станет обязательной для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет», – цитирует его агентство LSM, передает РИА «Новости».

Это предложение еще должен утвердить сейм. Набор на службу будет проходить два раза в год – 1 января и 1 июля, срок службы составит 11 месяцев и один месяц будет выделен на отпуск.

Призывники смогут выбрать один из четырех видов службы: службу в государственной обороне, в нацгвардии Земессардзе, курсы командиров в высшей школе или альтернативную службу.

Также парламент Латвии принял закон, разрешающий отправку войск за рубеж по решению министра обороны, параллельно повысив зарплату для латвийских военных, которые отправляются в другую страну.

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