Мнение: Конец подражания Голливуду, кинокризис в России и импортозамещение кино

1. Никита Михалков, патриарх российского кино и председатель Союза кинематографистов России, лицо отечественной индустрии копирайта, сделал важное заявление, подводящее черту под целой эпохой развития отечественного кинематографа (ссылка):



Режиссер Никита Михалков посчитал безуспешными попытки российского кино подражать Голливуду. Об этом сообщает РИА Новости.

Кинематографист заявил, что подобные попытки в прошлом не увенчались успехом. Он считает, что россияне другие.

«Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое. Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял “Терминатора”. Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда?» — сказал Михалков.

Ранее он выступил с предложением создать евразийский аналог премии «Оскар». Своей идеей режиссер поделился во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. «Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль… Чтобы было понятно, скажу, что это будет “евразийский Оскар”. В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — рассказал Михалков.

Вообще, в подражании нет ничего плохого. Как правило, все творцы, художники и писатели начинают с подражания кому-то, и лишь потом, если у них получается привнести что-то своё, становятся по-настоящему оригинальными и уникальными. Опять же, если вспомнить Голливуд 1980-х, там и вправду было чему подражать, как в плане передовых технических решений, так и художественных приёмов. Советское же кино, напротив, в 1980-е годы вступило в полосу упадка (из-за широкого распространения телевизоров посещаемость кинотеатров снизилась, и бюджеты на картины урезали).

Но современный Голливуд уже не тот. Он переполнен ЛГБТ-БЛМ-идеологией, чуждой не только нам, но и человечеству в целом. С точки зрения этой идеологии, многие классические голливудские кинохиты являются еретическими и преступными, ущемляющими права меньшинств. Вдобавок, всё больше американских фильмов посвящены специфическим проблемам США, которые малоинтересны остальному миру. Сияющий образ американской мечты испачкался и потускнел, американские супергерои откровенно приелись (особенно с учётом того, что в новых версиях из старых героев делают ЛГБТ-БЛМ-недоразумения).

С точки зрения технологий американское кино уже не слишком опережает наше. Разница в бюджетах играет роль, но в остальном у нас давно освоили современную кинотехнику и компьютерную графику, зияющей пропасти между Голливудом и российским кино больше нет. Очевидно, что на современный Голливуд ориентироваться нет смысла.

2. Российские кинотеатры продолжают страдать из-за ухода голливудских картин с нашего рынка (ссылка):



На фоне стремительного падения оборота из-за отсутствия голливудских кинолент кинотеатры в российских регионах принимают решение сократить рабочее время или переходят на работу по выходным. Об этом со ссылкой на бизнес-омбудсменов сообщает ТАСС.

Комментируя текущую ситуацию, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров в беседе с агентством указал, что согласно данным владельцев кинотеатров, за первое полугодие выручка снизилась на 60 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То же самое, по его словам, происходит и с посещаемостью.

Агентство отмечает, что Ассоциация владельцев кинотеатров Нижегородской области выявила сокращение проката на 70 процентов в апреле и мае, в Нижнем Новгороде большие кинотеатры открывают не все залы. В Кемеровской области закрытий не зафиксировано, однако по словам кузбасского бизнес-омбудсмена Елены Латышенко, число залов сокращается, кинотеатрам в малых городах труднее.

Согласно данным ассоциации, к середине апреля закрылись 36,4 процента кинозалов в стране, фактически число объектов сократилось до 3633. В ассоциации предполагают, что кинотеатры сгенерируют совокупный убыток в размере не менее 11,1 миллиарда рублей к концу 2022 года. В соответствии с прогнозами, максимальный уровень сборов отечественных фильмов до конца года составит порядка 6,142 миллиарда рублей.

ТАСС указывает, что в киноотрасли работает порядка 55 тысяч человек, включая 35 тысяч сотрудников кинотеатров и 20 тысяч занятых в кинопроизводстве.

Что ж, нашим киношникам и владельцам кинотеатров давно стоило задуматься о снижении зависимости от Запада, о наращивании производства качественной отечественной кинопродукции. Тогда отрасль была бы лучше подготовлена к нынешнему кризису. Но увы, похоже, что слишком многие из наших киноделов и кинопрокатчиков просто не могли и помыслить себе жизни без голливудской жвачки, поэтому провалили и импортозамещение, и привлечение на наш рынок азиатского кино.

Я вижу проблему в том, что наша интеллигенция исторически является, как верно указывает Виктор Мараховский, «классом-переводчиком». Основная её масса заточена не на создание нового, а на перевод и пересказ западного. Следствием является как относительная слабость наших творцов, так и распространённая в креативной среде звериная ненависть ко всему русскому.

Вместе с тем, если ненадолго разогнать мухобойкой всю эту семейную шушеру, пилящую бюджеты на съёмках скучных пустышек, перед нашими глазами появятся настоящие таланты, которые клепают свои шедевры без оглядки на гнилой Запад. К примеру, есть такой мультсериал, «Маша и Медведь». Некоторые его серии набирают на Ютубе миллиарды (sic!) просмотров. Мы можем долго ругать мультсериал за подачу плохого примера дошкольникам, однако размер имеет значение. Один только «Маша и Медведь» больше, чем все снятые за последние 30 лет левиафаны вместе взятые.

3. Блогер zemfort1983 пишет, что в мае российский кинорынок достиг дна. В июне ситуация начала улучшаться, сборы кинотеатров несколько выросли. При этом доля российского кино резко увеличилась по сравнению с предыдущими двумя годами (ссылка):

А что же с российским кино? А оно пошло в кинотеатры. Волей-неволей пришлось закрывать зияющие дыры отечественной продукцией.

Ориентировочные сборы отечественных фильмов составили (расчёт доли производился по 20-ке ежедневного чарта на сайте https://ekinobilet.fond-kino.ru/, данные экстраполировались на общие кассовые сборы):

— март 2022 г. 893 млн. руб. (41,6 % общей кассы, в марте 2021 г. российские и зарубежные фильмы собрали соответственно 1,6 и 2,3 млрд. руб.). По дням доля российских фильмов составила от 28,6 % 12 марта до 65,7 % 24 марта;

— апрель 2022 г. 835,1 млн. руб. (58,9 % общей кассы, в апреле 2021 г. российские и зарубежные фильмы собрали 0,8 и 2,3 млрд. руб.). По дням доля российских фильмов составила от 44,8 % 18 апреля до 79,9 % 30 апреля;

— май 2022 г. 900,5 млн. руб. (68,8 % общей кассы, в мае 2021 г. российские и зарубежные фильмы собрали 0,7 и 2,5 млрд. руб.). По дням доля российских фильмов составила от 50,9 % 19 мая до 83,1 % 2 мая.

— 1 — 19 июня 2022 г. 685,9 млн. руб. (76 % общей кассы, в июне 2021 г. российские фильмы собрали символические 0,1 млрд. руб., зарубежные — 2,4 млрд. руб.). 3/4 кассы для российских фильмов в июне — беспрецедентный показатель.

Прогнозно по итогам июня российские картины соберут более 1 мрлд. руб. В целом по состоянию на 19 июня 2022 г. общая касса проката составила 14 219,4 млн. руб., российских фильмов — 6 614 млн. руб. (46,5 %).

Самовыпиливание голливудских мейджоров определённо пошло на пользу русскому кино. Теперь главное закрепить эту позитивную тенденцию и приучить зрителя смотреть отечественные картины в любое время года, а не только в новогодние праздники. Посему думаю, что сохранение нынешнего статус-кво было бы полезно как минимум до конца 2023-го. В плюс здесь идёт и отказ кинотеатров от пиратского показа — пусть народ отвыкает от голливудчины в принципе. А то подсели, понимаешь, на жвачку дяди Сэма…

Да и после урегулирования ситуации разрешительные механизмы стоит сохранить. Уж точно нельзя ни под каким видом позволять прокат русофобских киноподелок. Да и сдвигать зарубежные релизы в пользу отечественных, что активно практиковал Мединский, небесполезно. В целом абсолютно недопустима ситуация летних месяцах прошлых лет, когда 90+ % кассы давал Голливуд.