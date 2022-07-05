 

Toyota приостановила прием заказов на Land Cruiser 300 и Lexus LX

05.07.2022, 18:40, Разное
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Японский бренд Toyota объявил, что с 1 июля прекращает принимать заказы на новые внедорожники Land Cruiser 300 и Lexus LX.

Представители компании указали, что причиной служит неуверенность в том, что удастся выполнить большое количество заявок со стороны потенциальных покупателей. Мировой кризис не смог обойти стороной японский бренд, а потому сборка новой техники осуществляется с замедлением. На некоторые конфигурации внедорожников Land Cruiser 300 и Lexus LX очередь уже достигает 4 года.

Вместе с тем производитель пока не намерен озвучивать сроки возобновления приема новых заказов на автомобили. Серийная сборка новых моделей осуществляется в Аичи, но позже работа может быть начата на китайских заводах.



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