Скандалы: В российских секс-шопах начались проблемы с вибромоторчиками

А на отечественных сайтах знакомств стали необычно активны канадцы и бразильцы

Кто-то расстраивается из-за потери булок «Макдоналдса» и полок «Икеи», но не хлебом единым и мебелью жив россиянин. Владельцы секс-шопов и сайтов знакомств рассказали о затруднениях в ведении своего бизнеса, вызванных антироссийскими санкциями. Любители разнообразить свою интимную жизнь последние месяцы находятся в напряжении. Ведь большинство товаров, призванных окрасить новыми яркими красками серый будничный секс, производится в Америке и Европе, со всеми вытекающими на сегодняшний момент последствиями.

Есть, впрочем, продукция секс-назначения и китайского производства, но время доставки продукции и оттуда увеличилось, а ведь порой в жизни партнеров наступает такая ситуация, когда ожидание смерти (отношениям) подобно. Владелец сети магазинов для взрослых Максимилиан Лапин поведал о трудностях.

— Конечно, санкции всегда сказываются. Вообще, наш бизнес пережил много кризисов, и каждый раз у нас происходит перестройка. Я считаю, что санкции нас укрепляют. Мы становимся сильнее, мы оптимизируемся, меняем логистические пути, но на это надо время, — говорит он.

Также бизнесмен посетовал, что, поскольку его товары не первой необходимости, а предметы «чувственности, романтики и в какой-то степени роскоши», люди могут в трудные экономические времена от них отказываться.

Наибольшие сложности сейчас наблюдаются с поставкой товаров из США.

— Мы ничего не заказываем в Америке, очень рисково, — говорит владелец секс-сети. — С европейцами тоже есть сложности. Некоторые компании нам аккуратно намекают, что сверху их «попросили» не работать с российским рынком. Мы ищем способы, как обойти эту историю. Срок доставки увеличивается сейчас в два раза.

Что касается Китая, то здесь все немного легче. Однако два месяца в стране был ковид, и за это время логистика была нарушена; китайские поставщики не отгружали товар. Однако, как оптимистично поделился торговец секс-продукцией, магазины смогли сделать очень большие запасы под Новый год и под праздники. В апреле и мае им удалось доторговать тем, что было на складах, а сейчас прорабатывается вопрос новых поставок.

Что касается импортозамещения, то, к примеру, высокотехнологичные силиконовые игрушки, такие, как делают немцы, в России произвести не получится: нет у нас такого силикона, как в Таиланде и Индонезии. Так же, как не можем мы выпускать и вибромоторчики к этим игрушкам. «Поэтому пока здесь надежда только на Китай. А вот кожаные изделия, БДСМ, одежду, лубриканты, массажные масла мы и сами можем, — отметил Лапин. — Импортозамещение никто не отменял! Мы начали этот процесс еще с 2014 года. Кстати, цены, в отличие от других компаний, мы не поднимали. Если поднимем, то продажи встанут».

Выяснилось, что, как у кондиционеров и гладиолусов, у предметов сексуальных утех тоже есть сезонность. Рост секс-игрушек пойдет в июле-августе, так как в это время всегда идет рост продаж. Связано это с отпусками и жаждой в этот период романтики. В октябре и ноябре продажи слабенькие. С декабря (ближе к Новому году) и по апрель секс-игрушки расхватывают для подарков любимым, идет череда праздников.

Чтобы купить продукцию в магазине для взрослых, надо сначала найти того, с кем ее испробовать. Рынок знакомств, как рассказали эксперты, претерпел изменения после того, как, например, один из самых популярных у подростков и молодежи портал (Tinder) отключил в РФ платные опции, еще несколько импортных сайтов с такими услугами заблокировали мобильные приложения. Миллионам россиян пришлось их покинуть.

Однако грешно место пусто не бывает, и молодые люди и леди в поисках отношений перешли на отечественные платформы того же назначения. Директор по маркетингу русского сайта знакомств Ольга Морозова сообщила о росте пользователей с начала лета на 10%, а сейчас уже на 15%. До конца лета ждут прироста в 20%. Она добавила, что перетекание с иностранных сайтов знакомств на отечественные идет, но, правда, не так сильно, как хотелось бы. «Рост идет по регистрациям и по активности, больше людей остаются в приложении», — сказала представитель портала знакомств. Негативная сторона — пользователи в мобильном сторис, именно в андроидах, отрезаны от платных функций, которые стали для них недоступны. Однако проблемы с платежами пытаются решать.

Что касается оттока зарубежной аудитории с наших сайтов знакомств, то его не наблюдается. «Есть страны, которые стали делать меньше запросов, но есть и те, например Румыния, Бразилия, Канада, которые стали, наоборот, активней, что для нас непонятно. Традиционно активной для нас остается аудитория из Турции, Израиля, Германии, где наш сервис хорошо узнаваем», — говорит Ольга Морозова.

Ирина Бричкалевич

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”