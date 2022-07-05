 

В Москве на месте бывших промзон появятся высокотехнологичные производства

05.07.2022, 18:30, Разное
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Планируется реконструировать заброшенные территории в районах Альтуфьевский, Восточное и Западное Дегунино, Можайский, Нижегородский, Очаково-Матвеевский, Отрадное, Печатники, Свиблово и Силино.

В бывших промзонах появится высокотехнологичное производство. Для их размещения планируется построить более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Прорабатываются около 150 проектов комплексного развития территорий. По семи уже заключены договоры. Инвесторы вложат в реконструкцию бывших промзон и создание новых рабочих мест свыше 300 миллиардов рублей.

Первый такой договор заключен в июле 2020 года. Инвестор обязуется провести редевелопмент в производственной зоне Октябрьское поле.

Достигнуты соглашения по реконструкции промзон Коровино, Алтуфьевское Шоссе, Братцево. Также определены операторы для работ в промзонах Зюзино, “Южный порт”, Тропарево-Никулино.

Напомним, что в столице с 2017 по 2021 годы число рабочих мест увеличилось на 4%. Это 228 тысяч новых мест занятости.

Наибольший рост пришелся на сферы IT, строительства, торговли, науки и финансовый сектор. В конце 2021 года зафиксировано более восьми миллионов трудоустроенных горожан.

Планируется, что по программе “Индустриальные кварталы” в Москве создадут 190 тысяч рабочих мест. Будет построено 4,2 миллиона квадратных метров производственных площадей, а 5,6 миллиона займут общественно-деловые объекты.



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