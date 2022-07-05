С учетом особенностей мероприятия и своего наряда: секреты мейкапа для гостьи на свадьбе

Если вы собираетесь посетить какое-либо важное мероприятие, то вам обязательно необходимо поработать над своим образом и макияжем. Когда речь идет о гостье на свадьбу, подготовиться необходимо не менее тщательно, чем если бы речь шла о невесте.

Но правильно сделать мейкап – это не только красиво нанести тени и распределить тональную основу. Важно еще и знать некоторые секреты, например то, как скрыть нависшее веко или прыщики, а также шрамики, если они есть на лице.

Все остальное: сумочка, обувь, ювелирные изделия и прическа, конечно же, важны, но макияж определяет образ девушки. Его следует делать не только с учетом последних модных тенденций, но и с оглядкой на выбранный наряд.

С чего начать

Начать макияж необходимо с маскировки темных кругов вокруг глаз. Для этого можно использовать патчи, с помощью которых кожа напитается влагой.

На следующем этапе можно подготовить остальную кожу, чтобы она выглядела безупречно. Лицо очищается, а затем на него наносят увлажняющую сыворотку и оставляют, пока она не впитается в кожу.

Подготовка губ

На этом этапе нужно позаботиться о том, чтобы губы выглядели увлажненными, прежде чем наносить на них цвет. Можно начать с нежного отшелушивания, но только в том случае, если на губах и в уголках нет ранок.

Для этого можно использовать сахарные средства или те, что изготовлены на оливковом масле. Губы следует помассировать в течение минуты, а затем просто вытереть салфеткой. Пока вы будете делать макияж, можно нанести бальзам для губ, чтобы он сделал свое дело.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Выбор теней

При выборе теней для глаз следует учитывать несколько факторов: цвет глаз, тип мероприятия, а также выбранный наряд. Вы можете сделать ставку на нейтральные оттенки или максимально выделить глаза.

Макияж в этот день должен смотреться более интенсивно, чем вы делаете на каждый день. Один трюк, который никогда не подводит, – это палитра нейтральных оттенков. С ее помощью можно получить макияж, который будет хорошо сочетаться с любой одеждой.

Например, если у вас синее платье, можно подобрать прозрачные блестящие оттенки, которые будут подчеркивать вашу естественную красоту. Отличного результата всегда позволяет добиться дымчатый макияж глаз.

Подводка для глаз

Помимо нанесения теней нужно будет еще и выгодно выделить глаза с помощью подводки или карандаша. Можно подобрать для этого интенсивный цвет, чтобы создать макияж по принципу “кошачьего глаза”. В любом случае необходимо учитывать форму глаз.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если у вас нависшее веко, контур рекомендуется нанести в межресничное пространство и немного растушевать. Если же вы делаете акцент на губы, глаза можно подвести коричневым карандашом, чтобы они не перетягивали на себя внимание.

Подготовка кожи

Большое значение для удачного макияжа имеет то, насколько правильно вы подготовите кожу. Перед макияжем и после увлажнения необходимо нанести праймер, который закрепит тональную основу. Наносить средство можно руками, так вы сможете контролировать процесс. Но в последнее время принято распределять средство по коже кистью или бьюти-блендером. С помощью последнего можно будет удалить излишки средства и распределить его по поверхности максимально тонким слоем.

Консилеры

Консилеры хоть и не являются обязательными для нанесения при выполнении макияжа, но с их помощью можно избавиться от недостатков на лице: прыщей, покраснений и шрамов. С помощью корректоров цвета можно будет нейтрализовать оттенки перед применением консилера.

Например, если необходимо скрыть красные прыщики, нужно нанести зеленый консилер. А для голубых и пурпурных сосудов подойдет желтый консилер. Коричневые пятна можно скрыть с помощью розового корректора.