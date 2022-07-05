Красота стрелок во многом зависит от правильного подхода: 5 типов подводки для каждой формы глаз

Крылатая подводка для глаз начала пользоваться большой популярностью с тех пор, как Клеопатра в Древнем Египте начала носить макияж “кошачий глаз”.

Такая подводка пользовалась популярностью в 40-х годах. Также таким макияжем вдохновлялись поклонники Брижит Бардо в 50-х, фанаты Мадонны в 80-х, а также современные поклонники Тейлор Свифт. Такой макияж выглядит стильно, ярко и эффектно.

Небольшая линия, нарисованная на верхнем веке, может создать элегантный и кокетливый внешний вид. Однако далеко не все варианты нанесения подводки одинаковы. Во многом способ создания макияжа зависит от формы глаз. Чтобы стрелки были красивыми, нужно знать, как нанести правильно лайнер. Вот несколько отличных советов, как идеально подобрать для себя вариант нанесения лайнера.

Миндалевидные глаза

Большинство техник подводки можно легко применять к миндалевидным глазам.

Однако, чтобы создать наиболее притягательный образ, нужно изначально нарисовать линию по направлению к вискам, начиная с внешнего уголка глаза. Затем поовести линию по всему веку, соединив две линии. Заполнить получившийся треугольник.

Нанести намного туши на ресницы – и невероятно красивый образ будет готов.

Круглые глаза

Если можете видеть белок вокруг радужной оболочки глаз, как снизу, так и сверху, то тогда глаза круглые.

В таком случае нужно начинать вести линию с внешнего уголка прямо по линии роста ресниц. Делать все это нужно при помощи скошенной кисти и теней или же использовать жидкую подводку.

Провести более толстую линию до центра века, там, где находится зрачок. Когда все будет готово, провести сверху линию, начиная с внутреннего уголка глаза и заканчивая внешним. Большим преимуществом такого способа нанесения подводки является то, что можно использовать яркие и оригинальные тона лайнера и при этом они не будут выглядеть слишком угнетающе.

Глаза с нависшими веками

Если сложно увидеть складку века тогда, когда глаза открытые, то это значит, что веки нависшие.

Сначала нужно прорисовать линию на внешней стороне глаза, начиная вести линию там, где начинается капюшон века. Затем нанести подводку по направлению к внутреннему уголку глаза тонкими штрихами, чтобы получился треугольник. Зарисовать его. Провести лайнером, начиная с внутреннего уголка глаза.

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Чтобы образ получился более утонченным, линия должна быть достаточно тонкой. Если хочется добавить нотку драматизма, то стоит сделать более толстую линию.

Азиатский тип века

Такой тип века отличается тем, что нет заметного рельефа от ресниц и до бровей. Могут быть определенные проблемы при нанесении подводки.

Отличным решением может стать “плавающая” подводка. Нужно просто нарисовать линию там, где веко сгибается, когда глаз открыт.

Это позволит добиться хорошего эффекта, однако только при условии того, что линия будет довольно толстой.

Маленькие глаза

Если глаза маленькие, то нужно провести линию вдоль линии роста верхних ресниц, а затем прокрасить треть века по линии роста нижних ресниц и соединить с верхней стрелкой.

Более тонкая линия поможет подчеркнуть маленькие глаза и сделать взгляд более выразительным и привлекательным.

Прежде всего стоит помнить о том, что макияж является выражением собственной индивидуальности и не стоит при его выборе ограничиваться формой глаз. Самое главное, чтобы внешний вид нравился.