Учёные заметили коренного москвича в районе станции метро Полянка
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
39-летний коренной москвич в пятом поколении был замечен в 300
метрах от станции метро Полянка в очереди за пряниками. Такое сенсационное
заявление сделали специалисты Мониторингового центра вымирающих видов при МГУ.
До этого считалась, что представители вида Starozhilae Muscovites сохранились только в Таиланде. Сохранением их популяции
занимались волонтёры из тайских дауншифтерских сообществ. По оценкам биологов,
в настоящее время в мире осталось всего две-три тысячи коренных москвичей. Из их
естественной среды обитания их вытеснили более агрессивные и приспособленные к
жизни виды.
«Мы пока не до конца сами поверили в своё счастье. Встретить
коренного москвича в центре Москвы мы точно не надеялись. Мы искали там южноафриканских
колибри и панголинов, но неожиданнось находки поразила нас. Особь, которую
мы обнаружили, обладает всеми фенотипическими признаками коренного москвича, в
том числе с давней, передающейся по наследству пропиской в столице», – рассказал доктор биологических
наук Пётр Родинский.
Однако вскоре учёных ждало горькое разочарование: собрав плату
с жильцов принадлежащих ему квартир, коренной москвич отправился в аэропорт
Домодедово. В последний раз его видели у стойки регистрации на рейс Москва – Бали.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет