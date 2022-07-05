Учёные заметили коренного москвича в районе станции метро Полянка

39-летний коренной москвич в пятом поколении был замечен в 300

метрах от станции метро Полянка в очереди за пряниками. Такое сенсационное

заявление сделали специалисты Мониторингового центра вымирающих видов при МГУ.

До этого считалась, что представители вида Starozhilae Muscovites сохранились только в Таиланде. Сохранением их популяции

занимались волонтёры из тайских дауншифтерских сообществ. По оценкам биологов,

в настоящее время в мире осталось всего две-три тысячи коренных москвичей. Из их

естественной среды обитания их вытеснили более агрессивные и приспособленные к

жизни виды.

«Мы пока не до конца сами поверили в своё счастье. Встретить

коренного москвича в центре Москвы мы точно не надеялись. Мы искали там южноафриканских

колибри и панголинов, но неожиданнось находки поразила нас. Особь, которую

мы обнаружили, обладает всеми фенотипическими признаками коренного москвича, в

том числе с давней, передающейся по наследству пропиской в столице», – рассказал доктор биологических

наук Пётр Родинский.

Однако вскоре учёных ждало горькое разочарование: собрав плату

с жильцов принадлежащих ему квартир, коренной москвич отправился в аэропорт

Домодедово. В последний раз его видели у стойки регистрации на рейс Москва – Бали.

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