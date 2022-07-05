В США заявили о планах использовать аэростаты против гиперзвукового оружия

Пентагон планирует использовать оснащенные новейшей аппаратурой аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием РФ и Китая, следует из планов военного ведомства, пишет газета Politiko.

Аэростаты, «поднимающиеся на высоту от 60 тыс. до 90 тыс. футов (18-27 км) станут частью обширной системы наблюдения Пентагона и могут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия». Преимуществом считается большая длительность полетов в зоне патрулирования, маневренность и универсальность при использовании, передает ТАСС.

Вашингтон уже потратил около 3,8 млн долларов на разработки и планирует потратить на это еще 27,1 млн долларов в 2023 году. Воздушные шары будут ориентироваться в пространстве при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты.

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