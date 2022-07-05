Эксперт: Сервисы интернет-объявлений защитят от обмана

«Если за классифайдами – интернет-порталами для размещения частных объявлений – не установить контроль, то возникает опасность злоупотреблений, ведь такая площадка не несет ответственность за достоверность и безопасность информации»,– сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Во вторник Госдума Госдума рассматривает законопроект о работе в РФ классифайдов – сервисов объявлений.

«Опасность в том, что на классифайд может просочиться деструктивная, противоправная и просто лживая информация», – отметил Александр Малькевич, глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет. По его словам, при этом на администрацию таких сервисов не распространяются требованию по самоконтролю интернет-площадок, а многие из владельцев сервисов онлайн-объявлений находятся за рубежом.

Государство работает над тем, чтобы IT-ресурсы в РФ стабильно функционировали, и при этом работа этих ресурсов стала бы ответственной, прозрачной, четкой и понятной, подчеркнул собеседник. С этой целью, указал он, и вводится новый режим регулировании работы классифайдов. «При этом, с точки зрения рядовых российских пользователей Сети, введение такого регулирования ничего не изменит в работе сервисов объявлений», – добавил Малькевич.

Одно важных из новшеств – для иностранных IT-компаний будет ограничена возможность участвовать во владении порталами онлайн-объявлений, отметил эксперт. По мнению Малькевича, эта норма, помимо прочего, поможет аналогичным российским сервисам, которым проще будет сохранить свою независимость от зарубежных коллег. С другой стороны, инициатива депутатов не предполагает ограничить работу зарубежных IT-фирм на отечественном цифровом рынке, добавил эксперт.

Во вторник Госдума рассматривает законопроект «Единой России», определяющий в правовом поле деятельность классифайдов (сервисов объявлений) на территории России.

Замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что ни один из сервисов объявлений, которыми граждане РФ привыкли пользоваться, не должен уйти с отечественного рынка. Он пояснил, что некоторые из этих сервисов «уже стали флагманами российского IT-рынка, и во многих из них присутствует западный капитал, западное участие в управлении этими компаниями».

«Мы вводим ряд требований: если раньше такие сервисы могли модерировать объявление исходя из своей доброй воли и желания, то теперь они обязаны это делать. Те требования, которые законопроект предъявляет к онлайн-сервисам объявлений, они достаточно просты и ясны, проверены многолетней правовой практикой. В частности, это условие не допускать распространение противоправной информации, порочащей информации, соблюдать права и интересы граждан, разместить адрес электронной почты для взаимодействия с нашим регулятором, для обмена юридически значимыми сообщениями», – отметил депутат.

По словам Горелкина, законопроектом предусмотрено ограничение доли иностранного участия. «Мы знаем, что ряд сервисов разрослись буквально до гигантских размеров. Например, Авито, который принадлежит голландской компании, им ежемесячно пользуется 92 миллиона наших граждан. Я напоминаю, Нидерланды – это страна, которая официально поставляет оружие украинскому режиму. В этой связи, с учетом тех конфликтов, которые сегодня происходят, мы просто обязаны наводить порядок и обеспечить защиту интересов наших граждан», – заключил депутат.

Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств РФ (АКАР) Валентин Смоляков считает, что классифайды уже давно переросли понятие «сервис размещения объявлений» и в чем-то стали похожи на соцсети. Например, на них размещается множество различной информации. «Закон об ограничении доли владения давно действует для СМИ. На мой взгляд, данный законопроект является логичным продолжением работы по направлению, позволяющему, во-первых, быть уверенными в информации, размещенной на ресурсах, во-вторых, знать, что сервисы продолжат работу на территории страны», – сказал Смоляков.

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