 

Госдума приняла поправку о наказании за выезд за границу с допуском к гостайне

05.07.2022, 17:35, Новости дня
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Госдума приняла во втором чтении поправку, согласно которой за выезд из РФ гражданам, допущенным к гостайне, будет грозить до семи лет лишения свободы. Поправка была предложена к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.

Согласно документу, незаконный выезд из страны гражданина, который имеет допуск к гостайне, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет или сроком до трех лет, передает ТАСС.

Если преступление было совершено организованной группой, то наказание составит от трех до семи лет.

За незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие гостайну, за пределы РФ предусматривает штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. За совместное совершение такого преступления грозит срок до семи лет. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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