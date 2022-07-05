 

Павел Прилучный сообщил о поездке в Японию

05.07.2022, 17:23, Разное
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Павел Прилучный рассказал своим подписчикам в одной из социальных сетей о будущей поездке за границу. Бывший муж Агаты Муцениеце намерен отправиться в Японию и пояснил о планах на эту страну.
После развода с женой артист состоит в отношениях с актрисой Зепюр Брутян, однако, как оказалось, на этом изменения в его жизни не закончились. Так, в ближайшее время он сможет раскрыть свои таланты за рубежом. По данным СМИ, недавно вместе с детьми от Муцениеце селебрити отдохнул на экзотическом курорте. Теперь же его путь лежит в Азию, где артист представит свою новую работу.

Здесь он покажет японскому зрителю картину «Соври мне правду», промо-тур которой сейчас как раз начался. Фильм уже переведен на японский язык и Прилучный рассчитывает на успех ленты, а значит, и новый виток в его карьере.

Стоит отметить, что у звезды телевидения и кино двое детей от первого брака, заключенного в 2011 году. Сыну Тимофею в этом году исполнилось 9 лет, а дочери Мии – шесть. Планируют ли Прилучный и Брутян в ближайшее время стать родителями, пока никакой информации нет.

Источник: ctnews.ru



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