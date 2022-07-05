 

Михайлов резко высказался о выпадах Хаматовой в адрес России

05.07.2022, 17:23, Разное
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Александр Михайлов высказался о гневных выпадах Чулпан Хаматовой в адрес России. Актриса переехала в Латвию, но не перестает давать интервью, в которых осуждает власти за проведение на Украине специальной операции.
Действия Хаматовой успели осудить Сергей Никоненко и Татьяна Васильева. Михайлов не спешит делать выводы, поскольку нужно предметно разобраться в ситуации. Когда актриса вернется в РФ, тогда все встанет на свои места, поскольку вскроется правда.
«У каждого человека бывают затмения. Чулпан – девочка талантливая. Да, она обливала Россию грязью, но за это ее каждый день «насиловали», словно даму легкого поведения. Что ей оставалось делать? Только продолжать русофобскую политику. Позиция у каждого своя. Она имеет право делиться мыслями. Приедет – разберемся», – заявил Михайлов.
Актер не считает нужным лишать Хаматову регалий. Знаменитость назвала звание народной артистки «бредятиной», но власти РФ должны быть выше.

Источник: www.starhit.ru



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