 

Пандемия COVID-19 повлияла на рост ИМТ у детей

05.07.2022, 17:20, Разное
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В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics , ученые из США оценили изменения индекса массы тела детей во время пандемии COVID-19. Эксперты пришли к выводу, что годовые изменения ИМТ у детей оказались выше во время пандемии, чем в предыдущие годы.

Индекс массы тела (ИМТ) — это отношение веса человека к его росту. ИМТ вычисляется по специальной формуле и используется для оценки уровня ожирения и избыточного веса.

Различные исследования сообщают об увеличении массы тела детей во время пандемии COVID-19. Возможно, это связано с закрытием развлекательных заведений и школ, что привело к снижению физической активности, а также к изменениям в питании.

Ученые привлекли участников из когортного исследования «Влияние окружающей среды на исходы для здоровья детей» (ECHO), которое включало в общей сложности 69 педиатрических исследований. Они собирали данные о росте и весе детей на основе измерений, сделанных во время их визитов к врачу, или путем извлечения из медицинских карт, а также на основе измерений, сообщенных участниками или их родителями.

За «период пандемии» COVID-19 принимался 15-месячный период с 1 марта 2020 г. по 31 мая 2021 г., в то время как допандемический период, или базовый период, был определен с 1 октября 2017 г. по 29 февраля 2020 г. Средний допандемический возраст детей составил 5,9 года и 70% из них имели нормальный исходный ИМТ.

Команда не обнаружила увеличения значений ИМТ до пандемии. С другой стороны, в период пандемии годовое изменение ИМТ было почти на 0,24 выше по сравнению с исходным периодом. Кроме того, отмечены более высокие темпы прироста ИМТ в период пандемии среди детей с ожирением по сравнению с детьми со здоровым весом.

Ученые считают, что исследование требует целенаправленных вмешательств для устранения воздействия пандемии COVID-19 на физическое и психическое здоровье населения в целом.  



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