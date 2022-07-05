Компания AITO представила в КНР новый гибридный кроссовер AITO M7

Китайский бренд Huawei выпустил новую модель кроссовера, который продемонстрировали с флагманскими смартфонами.

В свою очередь, новая модель под названием Huawei Aito M7 имеет множество сходств с японским аналогом Toyota Alphard. Специалисты уточнили, что кроссовер стал более успешным по многим параметрам. Модель оснащается двумя электромоторами. В начальной конфигурации мощность двигателя достигает 272 л.с.

Запас хода на электротяге в базовой версии составит 230 километров, тогда как топовая комплектация кроссовера позволит проехать до 1200 километров. Также в продажу запустят полноприводную конфигурацию с двумя агрегатами на 449 л.с. мощности.