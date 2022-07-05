 

Geely начнет сборку нового кроссовера Atlas уже в ноябре

05.07.2022, 17:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайский бренд Geely в скором времени начнет серийный выпуск нового кроссовера Geely Atlas.

Тестовые заезды транспортного средства начались еще весной, однако показ финального исполнения автомобиля пока откладывают. Заявлено, что тестируемый прототип имеет кодовый индекс FX11. Эксперты уличили новинку в дублировании форм роскошного кроссовера Geely Monjaro. В салоне применен крупный вертикальный планшет мультимедийной системы.

Также модель обладает опцией автопилота второго поколения. Премьера новинки может состояться к осени. Вместе с тем автомобиль будут выпускать в количестве 100 тысяч экземпляров ежегодно. Ориентировочная цена достигает 1,1 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06.22 / Не пошла по стопам отца и наотрез отказалась жить в России: какой выросла дочь Соловьева

23.05.22 / После родов – Личное мнение

23.03.22 / «Он не знал, куда и на сколько, — может, до весны»

25.05.21 / Клубника, чеснок и кефир: какие еще продукты снимают усталость и придают энергии

30.01.22 / Мнение: Проблема первого контакта

03.01.22 / Мнение: Разобрали на органы – полезная смерть!

10.05.22 / Мнение: О Ж=2М

06.11.21 / Не намерен больше жениться: Брэд Питт решил отказаться от личной жизни

22.01.22 / Модное окрашивание 2022: какой цвет лучше всего дополнит кожу и подчеркнет естественную красоту

30.06.22 / Мнение: Основные факторы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика