Geely начнет сборку нового кроссовера Atlas уже в ноябре

Китайский бренд Geely в скором времени начнет серийный выпуск нового кроссовера Geely Atlas.

Тестовые заезды транспортного средства начались еще весной, однако показ финального исполнения автомобиля пока откладывают. Заявлено, что тестируемый прототип имеет кодовый индекс FX11. Эксперты уличили новинку в дублировании форм роскошного кроссовера Geely Monjaro. В салоне применен крупный вертикальный планшет мультимедийной системы.

Также модель обладает опцией автопилота второго поколения. Премьера новинки может состояться к осени. Вместе с тем автомобиль будут выпускать в количестве 100 тысяч экземпляров ежегодно. Ориентировочная цена достигает 1,1 млн рублей.