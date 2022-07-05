Володин предложил провести парламентские слушания по развитию электротранспорта в регионах России

Во вторник, 5 июля, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время пленарного заседания рассказал о тяжелой ситуации с городским общественным транспортом в регионах. По словам депутата, по данному вопросу поступает множество обращений. Например, в некоторых субъектах РФ закрыты трамвайные линии

В связи с этим Володин предложил провести парламентские слушания осенью и тогда обсудить вопрос развития общественного транспорта в регионах. Политик считает, что необходимо проанализировать, изучить ситуацию и найти решение. Особое внимание нужно уделить обновлению подвижного состава, отметил спикер ГД.

Володин также добавил, что важно находить решение вместе с правительством, представлять идеи, которые смогут изменить ситуацию в том числе в крупных городах, где функционирует электротранспорт. Предложение председателя Госдумы поддержал руководитель Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Ранее Вячеслав Володин назвал самый важный закон июня 2022 года. По его мнению, это индексации выплат военным пенсионерам и пенсионерам силовых ведомств на 10%. Слова председателя Госдумы приводили “Дни.ру”.