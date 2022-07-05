Эффектные фасоны и бикини. Какие летние тренды незаменимы в отпуске

Летние образы могут быть достаточно предсказуемыми и несколько скучными, но в этом году есть некоторые тренды, которые являются действительно свежими, но при этом они надолго останутся в нашем гардеробе и в моде. Вот несколько интересных летних тенденций, которые станут вневременными и их можно взять с собой в отпуск.

Принт тай-дай

Наряд с несколько размытым принтом тай дай выглядит стильно, ярко и эффектно. Такой наряд отлично впишется в совершенно любой летний гардероб.

Платье-накидка

Это просто удивительная тенденция так как помогает сделать образ удивительным.

Стоит выбирать платье с эффектными накидками или объемными рукавами, которыми можно красиво взмахнуть для большей драматичности.

Такой наряд просто идеально подходит для совершенно любого мероприятия.

Шорты и рубашки

Это модная тенденция, в которую точно стоит инвестировать.

Стоит приобрести пару льняных свободных шорт и рубашку оверсайз. Это отличный вариант для создания идеального образа как на пляже, так и дома.

Подчеркнуть талию

В этом году актуальными будут платья и комбинезоны, которые красиво подчеркивают талию и открывают живот.

Лучше всего подбирать такие наряды в довольно темных и приглушенных тонах.

Бикини в стиле ретро

В этом году большой популярностью пользуется купальник в стиле ретро.

Можно выбирать модель ярких и кричащих цветов.