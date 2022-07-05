Эффектные фасоны и бикини. Какие летние тренды незаменимы в отпуске
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Летние образы могут быть достаточно предсказуемыми и несколько скучными, но в этом году есть некоторые тренды, которые являются действительно свежими, но при этом они надолго останутся в нашем гардеробе и в моде. Вот несколько интересных летних тенденций, которые станут вневременными и их можно взять с собой в отпуск.
Принт тай-дай
Наряд с несколько размытым принтом тай дай выглядит стильно, ярко и эффектно. Такой наряд отлично впишется в совершенно любой летний гардероб.
Платье-накидка
Это просто удивительная тенденция так как помогает сделать образ удивительным.
Стоит выбирать платье с эффектными накидками или объемными рукавами, которыми можно красиво взмахнуть для большей драматичности.
Такой наряд просто идеально подходит для совершенно любого мероприятия.
Шорты и рубашки
Это модная тенденция, в которую точно стоит инвестировать.
Стоит приобрести пару льняных свободных шорт и рубашку оверсайз. Это отличный вариант для создания идеального образа как на пляже, так и дома.
Подчеркнуть талию
В этом году актуальными будут платья и комбинезоны, которые красиво подчеркивают талию и открывают живот.
Лучше всего подбирать такие наряды в довольно темных и приглушенных тонах.
Бикини в стиле ретро
В этом году большой популярностью пользуется купальник в стиле ретро.
Можно выбирать модель ярких и кричащих цветов.
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