 

Бретонская полоска и зеленый с розовым. Какие тренды в одежде актуальны для лета

05.07.2022, 16:50, Разное
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Пришло лето и каждой девушке хочется выглядеть красиво, ярко и стильно. Сделать это можно при помощи правильно подобранной одежды. Вот некоторые тренды, которые стоит подобрать для себя на лето, чтобы выглядеть эффектно.

Розовый и зеленый цвета

Чтобы выглядеть красиво, стильно, эффектно и ярко, стоит использовать в своих нарядах сочетание розовых и зеленых цветов. В итоге получится смелый и яркий вид.

Можно просто надеть розовые туфли и сочетать их вместе с зеленым платьем, чтобы выглядеть просто роскошно.

Платье с красивым узором

Цветочные принты выглядят просто прекрасно и являются самым хорошим выбором для лета.

Однако в этом году самым настоящим хитом является клетка. Платья в клетку подойдут как для повседневного, так и для праздничного образа.

Белый пиджак

Это отличный вариант наряда, который хорошо подойдет практически под любой создаваемый образ. Белый пиджак хорошо смотрится со свободными струящимися брюками.

Сочетание ретро-принтов

Чтобы выглядеть привлекательно, стильно и эффектно, стоит подобрать одежду с разными ретро-принтами и красиво сочетать все это между собой.

Важно, чтобы при этом наряды были яркими и красочными.

Бретонская полоска

Эта тенденция практически полностью заполонила все модные подиумы. Бретонская полоска эффектно смотрится на топах, которые идеально подходят для повседневной носки.

Если хочется придать своему образу нотки ретро, то стоит выбрать для себя свитер в полоску.



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