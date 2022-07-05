 

В НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции

05.07.2022, 16:11, Разное
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Страны НАТО подписали протокол о вступлении в альянс Финляндии и Швеции, пишет Reuters. Однако полноценными членами альянса они станут лишь после ратификации протокола в парламентах всех стран НАТО: при этом Турция ожидает, что Финляндия и Швеция сначала выполнят данные Анкаре обещания.


AP

30 стран НАТО подписали протокол о вступлении в альянс Финляндии и Швеции, пишет Reuters. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее историческим моментом и отметил, что со вступлением новых членов альянс станет ещё сильнее.

Как отмечает издание, подписанный протокол позволяет Финляндии и Швеции принимать участие во встречах НАТО, а также расширяет их доступ к разведданным. Однако полноценное вступление в альянс будет возможно только после того, как оно будет ратифицировано парламентами всех стран НАТО, что может занять до года.

«Спасибо за вашу поддержку! Теперь начинается процесс ратификации всеми союзниками», — написала глава МИД Швеции Анн Линде у себя в Twitter. При этом Reuters отмечает, что на саммите НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Швеция и Финляндия сначала должны сдержать данные Анкаре обещания: в противном случае турецкий парламент не запустит процесс ратификации.

Издание напоминает, что Финляндия и Швеция обещали Турции не поддерживать курдские военные формирования — РПК и Отряды народной самообороны, а также не помогать сторонникам располагающегося в США турецкого деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке госпереворота в 2016 году.



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